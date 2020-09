La Polynésie solidaire de Beyrouth

D’autres initiatives ont également vu le jour, à l’instar de celles proposées par l’association Les Amis du Liban-Tahiti et du club polynésien de la Francophonie, présidé par Joseph Maroun. Présent le jour du drame, l’homme est encore très marqué. "L’explosion était très violente, les gens criaient. J’ai aussi le souvenir de la solidarité des gens après l’explosion, qui s’entraidaient (…), les pleurs d’un enfant dans les bras de sa mère", raconte-t-il très ému. Pour aider le peuple libanais à surmonter cette terrible épreuve, l’association a décidé de lancer l’opération "Une ambulance de l’espoir". "Ce choix a été fait car le secteur médical a été très durement touché, de nombreux hôpitaux ou cliniques ont été détruits ou endommagés, des véhicules de soins aussi. Cette ambulance de l’espoir sera peinte aux couleurs de la Polynésie. Ce sera un vrai message de solidarité, de fraternité du peuple Polynésie envers les Libanais", précise Joseph Maroun, qui espère bien un jour créer des jumelages entre plusieurs villes des deux pays.

Outre cette initiative, l’association a mis ou va mettre en place plusieurs actions afin de récolter des fonds. "Nos actions sont principalement dans les domaines artistique et culturel. Des toiles de Sonya Tanios sont exposées au centre Vaima, 35% des recettes des ventes seront reversés pour venir en aide au Liban. Nous avons aussi prévu d’autres actions, comme l’organisation de concerts ou la venue du chef étoilé Alan Geaam, mais pour l’instant, tout est un peu en stand-by à cause du Covid-19. On attend que la situation sanitaire s’améliore. On se servira de ces fonds pour soutenir aussi l’association Saint Vincent de Paul, qui travaille pour les plus démunis", conclut Joseph Maroun.