La Polynésie "pays le plus accueillant et amical du monde"

Tahiti, le 7 octobre 2022 – Cette semaine, le magazine de tourisme de luxe, Conde Nast Traveler, a rendu les résultats de son traditionnel classement réalisé par les lecteurs, le "Reader’s Choice Awards". La Polynésie française a l’honneur de faire partie à la fois d’un top 3, d’un top 5 et d’un top 15.



Grâce à son traditionnel "Reader’s Choice Awards" de cette année, le magazine de tourisme de luxe, Conde Nast Traveler, a largement honoré le fenua. Les lecteurs de ce magazine ont eu pour mission de classer des destinations selon diverses catégories (hôtels, croisières, spas, villes, etc). Les résultats du prix "choix des lecteurs 2022" sont tombés mardi dernier, et trois de ces catégories ont cité la Polynésie française. Visiblement, le fenua est reconnu mondialement pour la diversité de ses paysages et pour sa population chaleureuse.



En premier lieu, figure le classement des "pays les plus accueillants et amicaux du monde" : le premier choix s’est porté sur la Polynésie française, suivi de la Colombie et de la Nouvelle-Zélande dans le top 3. Ensuite, Tahiti, Moorea et Bora Bora ont été sélectionnées dans le top 5 des "meilleures îles de l’Australie et du Pacifique Sud". Pour finir, sur les quinze "meilleurs hôtels en Australie et dans le Pacifique sud", cinq du fenua ont été retenus par les lecteurs. Dans le classement : l’Intercontinental Bora Bora Resort Thalasso & Spa est cinquième, le Four Seasons Bora Bora huitième, The Saint-Regis Bora Bora Resort neuvième, le Conrad Bora Bora Nui douzième et le Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort quatorzième. Des classements élogieux qui participeront, à n'en pas douter, grandement au rayonnement de la Polynésie à l’échelle internationale.



Rédigé par Meleana CHE FAT le Vendredi 7 Octobre 2022 à 19:16 | Lu 883 fois