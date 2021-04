La Polynésie française obtient la certification "Safe Travels"

Tahiti, le 7 avril 2021 - Le ministère du Tourisme avait entamé en mars les démarches pour obtenir la certification internationale "Safe Travels" délivrée par le conseil mondial du voyage et du tourisme (World Travel and Tourism Council - WTTC). C’est désormais chose faite, la Polynésie française rejoignant les 250 autres destinations reconnues par le label.



La Polynésie française fait désormais partie des destinations de voyage certifiées par le label "Safe Travels ". Ce label a été développé pour optimiser les efforts de relance du tourisme en rétablissant la confiance des voyageurs et en garantissant une approche coordonnée des secteurs public et privé mondiaux du voyage et du tourisme.



Après révision des protocoles et des actions de sensibilisation déployés par le Pays, Gloria Guevara, la présidente-directrice générale du WTTC, a indiqué dans un courrier qu’elle était ravie de reconnaître les efforts de la Polynésie française dans la mise en œuvre des mesures de sécurité sanitaire conformes aux protocoles mondiaux "Safe Travels by WTTC".



Le dossier de certification consistait en la présentation des conditions d’entrée et de séjour en Polynésie française, des protocoles applicables par secteur d’activité, ainsi que des actions de sensibilisation et promotion des gestes barrières et recommandations sanitaires. Tahiti Tourisme sera le garant de l’utilisation de la certification. Ainsi les professionnels qui souhaitent recevoir cette reconnaissance mondiale pourront en faire la demande au groupement. Pour Jean-Marc Mocellin, directeur général de Tahiti Tourisme, c’est un atout supplémentaire pour le fenua qui permettra de valoriser les prestataires touristiques qui se sont engagés dès le début de la crise.



Pour la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, cette reconnaissance par un organisme mondial va rassurer les partenaires et les visiteurs. La destination Tahiti et ses Îles rejoint ainsi la liste des 250 destinations reconnues "Safe Travels ", dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Fidji, Guam et Hawaii.