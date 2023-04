La Pologne assure Zelensky du soutien à la candidature ukrainienne à l'Otan

Varsovie, Pologne | AFP | mercredi 05/04/2023 - Varsovie demandera des garanties de sécurité supplémentaires pour l'Ukraine, lors du prochain sommet de l'Otan, cet été à Vilnius, a déclaré le président polonais, lors d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite officielle à Varsovie.



"Nous essayons d'obtenir pour l'Ukraine (...) des garanties de sécurité supplémentaires qui renforceront son potentiel militaire, qui renforceront également le sentiment de sécurité du peuple ukrainien", a déclaré Andrzej Duda.



"Je suis convaincu que nous serons en mesure d'obtenir de telles garanties pour l'Ukraine, en prélude à son adhésion à part entière à l'Alliance atlantique dans le futur", a-t-il ajouté.



L'ensemble des MiG-29



Le président polonais a annoncé que son pays était prêt à livrer à Kiev, "à l'avenir", l'ensemble de sa flotte de chasseurs MiG-29 de conception soviétique.



La Pologne, qui a déjà livré à l'Ukraine huit MiG-29 et va en envoyer six autres prochainement, sera "à l'avenir, en mesure de transférer à l'Ukraine l'ensemble de sa flotte des MiG", soit au total une trentaine d'appareils, "moyennant un accord de ses alliés de l'Otan", a déclaré Andrzej Duda.



Il a aussi précisé que la Pologne avait déjà fourni à l'Ukraine environ 300 chars d'assaut, dont 14 chars Leopard 2A4, ainsi que de nombreux autres équipements.



Le chef d'Etat ukrainien a de son côté réaffirmé la volonté ferme de son pays à intégrer l'Otan.



"Je voudrais dire à nos partenaires, qui cherchent constamment des compromis sur notre chemin vers l'Otan, que l'Ukraine sera intransigeante sur ce point", a déclaré M. Zelensky.



Il a ajouté qu'"un programme d'aide important qui renforcera notre peuple" a été décidé lors de la visite.



"Dans les tranchées de Mariinka et d'Avdiivka, il y a notre peuple, de vrais guerriers. Je tiens à vous remercier pour ce puissant programme de défense, qui renforcera nos combattants", a-t-il dit.



En évoquant la situation sur le terrain, le président ukrainien a souligné que "l'ennemi n'a pas pris le contrôle" de la ville de Bakhmout.



"Pour moi, le plus important est de ne pas perdre nos militaires. S'il y a un risque de perdre du personnel en raison du siège (de Bakhmut), alors bien sûr, il y aura des décisions appropriées et correctes prises par le général (Oleksandr) Syrskyi sur place", a-t-il dit.



Union européenne



Le président ukrainien a remercié son partenaire polonais pour son "soutien inébranlable" sur la voie menant l'Ukraine vers l'Union européenne.



"Nous avons obtenu le statut de candidat grâce à de nombreux partenaires, mais surtout grâce à la Pologne", a-t-il dit.



M. Zelensky a déclaré à cette occasion qu'il était "important que la Pologne soit l'un des principaux partenaires de la reconstruction de l'Ukraine", après la guerre.



Le président ukrainien a chaudement remercié les Polonais pour l'accueil réservé aux millions de réfugiés.



"Je ne me lasserai jamais de remercier les Polonais ordinaires qui ont aidé les Ukrainiens ordinaires depuis le début de l'invasion russe, a-t-il déclaré, L'Ukraine n'oubliera jamais votre attitude humaine". La Pologne, pays voisin de l'Ukraine, compte parmi les Etats les plus engagés dans l'aide à Kiev depuis l'invasion russe qui a débuté en février 2022 et sert notamment de plateforme logistique pour des livraisons d'aide militaire et humanitaire.



M. Zelensky devait encore rencontrer le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, alors que dans la soirée il s'adressera aux Polonais et aux Ukrainiens vivant en Pologne.



Il s'agit de la première visite officielle du président ukrainien en Pologne depuis le début de la guerre en février 2022.



En tout, les deux chefs d'Etat se sont rencontrés six fois en cette période de guerre, dont deux fois lors de rencontres de travail en Pologne, à la frontière entre les deux pays.



Varsovie est la cinquième capitale mondiale visitée par M. Zelensky depuis le début de l'invasion russe de son pays, après Washington, Londres, Paris et Bruxelles.