La Pointe Vénus, phare du hīmene

Tahiti, le 29 septembre 2022 – Le festival du chant polyphonique traditionnel, le Heiva Tārava – Ta'urua Hīmene, est de retour pour sa 6e édition qui se déroulera dans les jardins de la Pointe Vénus à Mahina le 22 octobre, de 16 à 21 heures. Les neufs groupes invités à l'événement présenteront des tārava, mais aussi des rū'au ou des pata'uta'u.



A l'instar du Hura Tapairu pour les groupes de danse (pupu 'ori), le Heiva Tārava – Ta'urua Hīmene est lui aussi, pour les groupes de chants (pupu hīmene), l'occasion de se rassembler hors du cadre du Heiva i Tahiti. En revanche, cet événement vocal n'est pas un concours mais plutôt un concert, en entrée gratuite. La 6e édition de ce rendez-vous culturel aura lieu le 22 octobre prochain, de 16 à 21 heures, dans les jardins de la Pointe Vénus à Mahina. Damas Teuira, maire de la commune de Mahina, est “ravi d'accueillir cet événement culturel dans la commune de Mahina qui est une ville chargée d'histoire.”



Cette année, chaque groupe présentera au public les trois types de chant. Le premier, le tārava (chant à rythme moyen ou rapide), a la particularité d'être interprété par trois types de voix (dites 'auri) : le perepere, le maru teitei et le tahape (aussi appelé mapee ou tarere).

Les deux autres types de chants, le ru'au (chant à rythme lent) et le pata'uta'u (chant soutenu par des percussions) seront aussi interprétés lors du concert. `



Les neufs groupes invités, dont sept ont déjà été primés au Heiva i Tahiti, sont déclinés en trois catégories de tārava selon l'origine géographique et la rythmique du chant. Les groupes Tamanui Apatoa no Papara, Tamariki Rapa, Nuna'a Rurutu et Tamari'i Tuha'a Pae no Mahina interpréteront des Tārava Tuha'a Pae (archipel des Australes). Tamari'i Mahina, Tahiti Choir School et Taru'u montreront leurs talents en Tārava Raromata'i (îles Sous-le-Vent). Quant aux Tamari'i Teahupoo et O Faa'a, ils se produiront en Tārava Tahiti. Deux spécialistes de chant connues dans cette discipline, Myrna Tupora alias Mama Iopa et Dayna Tavaerii, participeront également en tant que ra'atira pupu (meneur de groupe ou cantor).



Pour un public curieux ou passionné, un atelier d'apprentissage d'un hīmene 'amui (chant d'ensemble) sera mis en place de 16 à 17 heures. Ainsi, le public pourra l'interpréter avec les pupu hīmene à la fin du concert. Tous sont invités à venir avec leur pē'ue.



Les chants traditionnels peu considérés



Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, déplore encore aujourd'hui le manque de respect du public envers les groupes de chant lors du Heiva i Tahiti. C'est pour cette raison qu'il souhaite rappeler, à travers le Heiva Tārava – Ta'urua Himene, que “les chants polyphoniques traditionnels sont eux aussi vecteurs de valeurs culturelles, notamment en ce qui concerne la tradition orale”. “Les pupu himene sont les garants de la transmission de nos contes, légendes et de nos faits historiques et restent fidèle à la culture, tandis que les pupu 'ori se sont un peu éloignés en raison de la modernisation de leurs interprétations, en abordant des sujets plus universels”, explique-t-il également. Si le hīmene est aujourd'hui moins apprécié que le 'ori tahiti, la pratique de chants traditionnels se faisaient pourtant bien avant celle de la danse. Pour la petite histoire, le 'ori tahiti et le hīmene avaient été interdit dans les années 1800 par les missionnaires anglais. Le 14 juillet 1881 a marqué le retour de l'art traditionnel du chant tandis que la danse n'arrivera que quelques années plus tard.





Programme 16 heures : Atelier d'apprentissage du hīmene 'amui

17 heures : Présentation de la soirée et début de concert

17h15 : Tahiti Choir School

17h40 : Tamariki Rapa

18h05 : Nuna'a Rurutu

18h30 : O Faa'a

18h55 : Taru'u

19h20 : Tamanui Apatoa no Papara

19h45 : Tamari'i Mahina

20h10 : Tamari'i Teahupoo

20h35 : Tamari'i Tuha'a Pae no Mahina

21 heures : interprétation du hīmene 'amui par le public et les pupu hīmene



Rédigé par Meleana CHE FAT le Jeudi 29 Septembre 2022 à 17:09 | Lu 75 fois