La Perle du Pacifique aux rythmes de Tik Tok

Bora Bora, le 13 juillet 2020 - Le célèbre réseau social Tik Tok, qui a gagné en popularité en Polynésie durant le confinement, n’a pas épargné Bora Bora. Le Team PK18, en partenariat avec Bora Games connection, surfe sur la vague et propose, ce soir, aux habitants et aux "tiktokeurs" de la Perle du Pacifique, une soirée Tik Tok Challenge.



Tik Tok envahi Bora Bora ce soir à partir de 19h30 sous le chapiteau de la place Tuvavau. Un concours, le Bora Bora Tik Tok Challenge, organisé par Le Team PK18, en partenariat avec Bora Games connection, rythmera une bonne partie de la nuit. Les "tiktokeurs" de Bora Bora, répartis en deux catégories (en solo ou en groupe de cinq danseurs maximum), s’affronteront sur scène. Ils devront proposer une chorégraphie unique ou inspirée de celles du réseau social Tik Tok sur cinq musiques, d’une minute maximum. La créativité, la présence sur scène et l’esthétique seront jugées par Xena Queen, Hanaiti Van de Bora Pai Company, Yass et Asiana, véritables stars locales sur le réseau social.



Le mot d’ordre de la soirée : ne pas avoir honte, venir bouger et rire pour animer une soirée qui promet d’être mouvementée et pleine d’humour.



De nombreux lots offerts par les sponsors seront distribués aux gagnants.



Une buvette sans alcool sera ouverte. Après le concours, la nuit se prolongera avec DJ Custom jusqu’à 23h.