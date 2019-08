La Papouasie dit n'avoir en fait pas demandé à Pékin de refinancer sa dette

Sydney, Australie | AFP | jeudi 07/08/2019 - La Papouasie-Nouvelle-Guinée a fait machine arrière toute après avoir annoncé qu'elle avait demandé à Pékin de refinancer l'intégralité de sa dette publique, son Premier ministre assurant que cette information était "fausse" et avait été diffusée sans son accord.



C'est dans un communiqué diffusé mardi par son cabinet que le chef du gouvernement James Marape avait annoncé à la surprise générale qu'il avait demandé à Pékin son aide pour le refinancement d'une dette publique de 27 milliards de kinas (7,1 milliards d'euros), à l'occasion d'une réunion à Port Moresby avec l'ambassadeur de Chine.

Mais mercredi après-midi, ce même cabinet a diffusé un nouveau communiqué affirmant qu'il était "faux" de dire que M. Marape "misait tout sur la Chine" pour régler le problème de la dette papouasienne.

Il a dit que la Papouasie avait essentiellement discuté de questions commerciales avec la Chine, tout en examinant la question de la dette avec "des partenaires non traditionnels", qu'il n'a pas nommés.

"Nous discutons avec nombre de nos partenaires bilatéraux pour obtenir des concessions financières à bas coût afin de mieux respirer", a dit M. Marape dans ce communiqué.

"Cela inclut nos discussions avec la Banque mondiale, la Banque de développement asiatique et certains autres partenaires non traditionnels."

La dette publique papouasienne représente près de 33% de son PIB, et son remboursement engouffre 15 de son budget annuel.

Arrivé au pouvoir il y a moins de trois mois pour succéder à Peter O'Neill, M. Marape a dit qu'il voulait "refinancer des prêts mauvais et chers contractés par le précédent gouvernement" tout en assurant qu'il n'ajouterait pas un fardeau "irresponsable" à l'économie papouasienne.

Depuis qu'il est devenu Premier ministre, M. Marape a déclaré la guerre à la corruption endémique dans son pays et a promis de rééquilibrer ses relations avec ses alliés, ainsi qu'avec les multinationales qui exploitent les vastes ressources minières de Papouasie.

Mais demander à la Chine de refinancer l'intégralité de la dette publique papouasienne est de nature à irriter l'Australie et les Etats-Unis, inquiets de l'expansionnisme chinois dans le Pacifique.

Les autorités chinoises ne cessent de renforcer leur présence dans la zone à coups de prêts et de financement d'infrastructures, ce qui a poussé Canberra et Washington à lancer leur propre offensive de charme pour ne pas perdre leurs alliés insulaires traditionnels.

La Chine a souvent été accusée d'utiliser sa force de frappe financière pour étendre son influence et de piéger certains pays vulnérables dans un endettement insoutenable.