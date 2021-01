La Nuit de la lecture durera finalement du 13 au 31 janvier

TAHITI, le 11 janvier 2021 - Cet événement, le 4e du genre, est maintenu en version numérique. Il est également plus long. Les organisateurs espèrent qu’il trouvera son public et retrouvera les fidèles des dernières années. En 2020, ils étaient près de 1 800 à se presser dans les différentes salles de la Maison de la culture.



La 4e Nuit de la lecture est maintenue, en version 100% numérique. Cette initiative (une déclinaison locale d’un événement national) encourage la lecture, ouvre des fenêtres sur l’univers du livre aux petits et aux grands.



Elle permet également de faire la lumière sur les nouveautés de la médiathèque, sur le fond d’ouvrages numériques. Il compte environ 300 livres pour enfants et adultes.



En Polynésie, elle rencontre un franc succès. Mylène Raveino, qui est responsable des activités permanentes à la Maison de la culture, se rappelle la première édition : " nous avions estimé le nombre de visiteurs à 500 environ ". Un chiffre déjà remarquable.



Les deux années qui ont suivi, les activités proposées se sont diversifiées et ont gagné du terrain. " On a occupé toutes les salles du site de la Maison de la culture, y compris le petit théâtre. On s’est retrouvé avec une fréquentation de 1 800 personnes environ. " Une belle progression sachant que la Nuit de la lecture était organisée entre 16 et 20 heures un samedi.



Des contes, des tutoriels, des entretiens



Le thème de cette nouvelle Nuit de la lecture est Pluie d’étoiles. Ce thème servira de fil conducteur. Des rencontres virtuelles avec des auteurs polynésiens sont prévues. Il devrait y en avoir une douzaine au cours desquelles les auteurs présenteront eux-mêmes les ouvrages qu’ils ont signés.



Des vidéos du planétarium seront par ailleurs mises en ligne, elles ont été réalisées par l’association Proscience qui a annulé ses séances de janvier dans le planétarium. De plus, des contes vont être lus et, pour certains signés.



Selfie littéraire



Les visiteurs de la médiathèque pourront, s’ils le souhaitent, s’essayer au Bookface. Les bookface sont des photos dans lesquelles des images de couvertures de livres se fondent dans la réalité. Une sorte de selfie littéraire.



Une sélection d’ouvrages dont les couvertures se prêtent au jeu, a été mise de côté. Un appareil photo est disponible et attend les plus créatifs. Les photographies seront exposées sur le site internet à l’occasion de la Nuit de la lecture.



Du contenu ludique pour internautes actifs



Les internautes vont pouvoir participer à des quizz sur différents thèmes (bande dessinée, manga, romans, culture polynésienne). Ils vont pouvoir, grâce à des tutoriels spécialement conçus pour l’événement, se mettre à l’origami avec Manatea Laut, créer un tableau d’étoiles filantes avec Majo Sotomayor ou bien encore s’essayer à la teinture naturelle avec l’artiste Bernard Berbille.



Enfin, un jeu Facebook est organisé. Il consistera en une sorte de cadavre exquis. Pour y participer et tenter de remporter l’un des lots, il faudra produire un petit texte qui fera suite à ces quelques mots : " Maui vit au loin, dans le ciel sombre, une pluie d’étoiles tomber sur Eimeo. Alors il… " Eimeo étant l’ancien nom de Moorea.



Pour mettre en place cet événement, la Maison de la culture a œuvré avec Lire en Polynésie, Polynélivre, l’association Proscience et l’association A4. Certains des contenus devraient rester en ligne à l’issue de l’événement.