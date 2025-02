La Nouvelle-Zélande "préoccupée" par la perspective d'un accord entre la Chine et les îles Cook

Sydney, Australie | AFP | dimanche 09/02/2025 - La Nouvelle-Zélande a exprimé dimanche sa "vive préoccupation" concernant l'accord de coopération que son proche partenaire du Pacifique, les îles Cook, s'apprête à signer la semaine prochaine avec la Chine.



Les îles Cook "n'ont pas consulté" Wellington en amont de cette initiative, ce qui constitue "un sujet de préoccupation majeur pour le gouvernement néo-zélandais", a déploré dans un communiqué un porte-parole du ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters.



La Nouvelle-Zélande souhaiterait pouvoir "vérifier" si le futur partenariat entre la Chine et les îles Cook "présente un risque pour nos intérêts nationaux", a insisté la même source.



Le Premier ministre des îles Cook, Mark Brown, doit conduire à partir de lundi une délégation en Chine pour une visite de cinq jours visant à "élargir le champ des opportunités économiques" de cette nation de 17.000 habitants du Pacifique Sud, avait indiqué cette semaine son cabinet.



"Notre souveraineté et nos intérêts nationaux restent au premier plan", avait assuré le dirigeant.



Les Iles Cook, qui disposent d'une vaste Zone économique exclusive (ZEE) au coeur du Pacifique Sud, sont liées par un accord de "libre association" à la Nouvelle-Zélande, qui leur apporte un soutien budgétaire et une assistance en matière d'affaires étrangères et de défense. Ses habitants jouissent de la citoyenneté néozélandaise.



La Chine cherche à étendre son influence diplomatique, économique et militaire dans la région stratégique du Pacifique, défiant l'influence historique des Etats-Unis, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie.



En décembre, les Iles Cook ont accueilli le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaozu, pour discuter du renforcement des liens dans des domaines tels que le développement économique, la santé, l'éducation et la réponse au changement climatique.

