La Nouvelle-Zélande en guerre contre les cacas sauvages

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mercredi 18/11/2020 - Le gouvernement néo-zélandais s'est engagé mercredi à prendre des mesures à l'encontre des touristes qui n'hésitent pas à faire leurs besoins au milieu des plus beaux paysages naturels de l'archipel.



Depuis longtemps, les Néo-Zélandais se plaignent du comportement des visiteurs qui parcourent le pays dans des camping-cars dépourvus de toilettes et n'hésitent donc pas à déféquer le long des routes.



Lors de la présentation de la stratégie qui sera adoptée en matière de tourisme après la pandémie de coronavirus, le ministre du Tourisme Stuart Nash a affirmé que cette pratique ne colle pas avec l'image "100% pure" mise en avant par le pays réputé pour la beauté naturelle de ses paysages.



Les touristes étrangers doivent "adhérer à notre image de développement durable et à ce que nous défendons en tant que pays : déféquer au bord des routes et des voies navigables n'est pas ce que nous sommes en tant que nation", a-t-il déclaré aux journalistes.



M. Nash a dit envisager d'interdire aux voyageurs de louer des camping-cars qui ne seraient pas équipés de toilettes.



"Mon ambition est, qu'une fois les frontières ouvertes, la Nouvelle-Zélande soit considérée par les voyageurs les plus exigeants de la planète comme l'un des trois meilleurs endroits à visiter", a-t-il souligné.



Avant la pandémie, le tourisme était l'une des principales sources de revenus du pays qui accueillait chaque année environ quatre millions de touristes étrangers.



Ce secteur rapportait à l'économie quelque 16,2 milliards de dollars néo-zélandais (9,4 milliards d'euros).



M. Nash a suggéré qu'à l'avenir les visiteurs suivent son exemple avant de partir à la découverte des merveilles naturelles du pays.



"Je vais toujours (aux toilettes) avant de quitter la maison", a-t-il souligné.