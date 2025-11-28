

La Nouvelle-Calédonie touchée par d'importants feux de forêt

Nouméa, France | AFP | jeudi 11/12/2025 - La Nouvelle-Calédonie fait face à plusieurs feux de forêt, dont un incendie majeur à l'île des Pins et trois foyers simultanés à Koumac (nord de la Grande Terre), a indiqué jeudi la direction de la sécurité civile locale.



À l'île des Pins, où le feu s'est déclaré le 1er décembre, "la surface brûlée consolidée mesurée par le réseau de satellite européen Copernicus fait état de 1.916 hectares de végétation détruits par les flammes", soit un peu plus de 12% de l'île, indique la sécurité civile dans un communiqué.



L'organisation précise qu'un "commando de dix sapeurs-pompiers a été projeté par hélicoptère (...) à l'intérieur du brûlé pour intervenir au plus proche des fumerolles sensibles". "La situation évolue favorablement" même si "des points chauds persistent", ajoute-t-elle.



A Koumac, deux feux de forêts se sont déclarés le 8 décembre et un troisième incendie s'est déclenché jeudi, a précisé la sécurité civile dans un autre communiqué.



Les feux sont "fixés" et les surfaces totales brûlées moins importantes, 118 hectares au total, "mais en raison des conditions météorologiques dégradées sur zone, le traitement de toutes les fumerolles est une priorité pour éviter tout risque de reprise".



L'Etat a envoyé du renfort à la demande du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Quelque "40 militaires du 7e Régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile sont arrivés jeudi matin (...) et vont être déployés sur l'ensemble du territoire", a annoncé le haut-commissaire de la République, Jacques Billant, dans un communiqué.



La saison des feux de forêt, qui correspond à la saison sèche, démarre en septembre en Nouvelle-Calédonie et se termine en décembre. Selon l'Observatoire de l'environnement (Oeil), qui publie chaque jour un bilan actualisé, 166 incendies ont été détectés depuis le début de l'année pour un total de 5.730 hectares brûlés.



En 2019, année record, 37.600 hectares étaient partis en fumée.

le Jeudi 11 Décembre 2025 à 05:28 | Lu 144 fois





