La Martinique et la Guadeloupe en alerte rouge pour mauvaise qualité de l'air

Pointe-à-Pitre, France | AFP | lundi 02/06/2025 - La Martinique et la Guadeloupe ont été placées par leurs organismes respectifs de surveillance de qualité de l'air en procédure d'alerte rouge pour dépassements des seuils de concentration en particules fines PM10 et PM25.



En Guadeloupe, où la procédure d'alerte a été déclenchée dimanche, "les concentrations en particules fines PM10 dans l'air devraient dépasser les 80 μg/m3 en moyenne sur 24h, valeur correspondant au seuil d’alerte", a indiqué l'organisme Gwad'air dans un communiqué.



Cette pollution aux particules fines "est principalement liée au passage de brumes de sables sur l'archipel guadeloupéen", mais aussi "à l'activité humaine", selon le communiqué.



Saint-Martin, île française des Caraïbes située à 250 kilomètres au nord mais dépendant aussi de Gwad'Air, a même atteint un seuil de 108 µg/m3 avec une qualité de l'air "très mauvaise" lundi.



En Martinique, également placée en alerte rouge, "la brume de sable dense devrait persister encore ce jour", a indiqué lundi la préfecture dans un communiqué.



"Madininair prévoit une qualité de l'air mauvaise sur toutes les communes de la Martinique et maintient la procédure d'alerte pour la journée", ajoute la même source, précisant que "les polluants responsables sont les particules PM10 et PM25".



La brume des sables "devrait se dissiper progressivement au cours de la journée" de mardi, poursuit la préfecture de Martinique.



Le seuil d'alerte rouge correspond à "un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine", selon les autorités.



Les îles des Antilles sont régulièrement en proie aux pollutions de brumes de sable, des poussières issues du Sahara et du Sahel, transportées en haute altitude par les alizés et provoquant des brumes épaisses rendant l'air irrespirable.



Lors de leur passage, de nombreuses personnes ressentent leurs yeux piquer ou la gorge sèche, voire ont des difficultés respiratoires.



De nombreuses recommandations concernant la limitation des émissions de transports ou de l'activité physique ont été annoncées par les deux préfectures. Les activités sportives pour les jeunes enfants et le brûlage des déchets verts sont eux interdits.

