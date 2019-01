La Louisiane et les épices au coeur du 4e salon de la gastronomie des Outre-mer

Paris, France | AFP | mercredi 09/01/2019 - La Louisiane sera l'invité d'honneur du 4e salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie, qui aura comme thème central "les épices" et se tiendra du 1er au 3 février à Paris, a annoncé mercredi la chef Babette de Rozières.



Le salon est destiné à valoriser les Outre-mer, dont la gastronomie et le savoir-faire sont encore trop méconnus aux yeux de la restauratrice et animatrice de télévision guadeloupéenne, initiatrice de l'événement.

Soulignant que la France traversait "une période de doute", Mme de Rozières a ajouté qu'il fallait "prendre conscience de l'incroyable diversité" du pays, mais que "cette incroyable diversité ne se résume pas à la métropole". Les territoires ultramarins "sont une chance incroyable pour la France", a-t-elle poursuivi, présentant le salon comme "le reflet d'une France diverse et rassemblée".

Le salon met à l'honneur la Louisiane, qui est "créole" et où "la France a laissé sa marque", a expliqué la cheffe.

Quant aux épices, qu'on lui interdisait de rajouter dans ses plats en début de carrière, "c'est une véritable culture", a-t-elle défendu.

Le salon va par ailleurs s'exporter à l'étranger, notamment au Qatar, à Londres et à Tokyo, s'est félicitée la restauratrice.

Pour sa 4e édition, le salon s'est agrandi, et accueillera, sur 6.000 m2 de surface, plus de 130 exposants, producteurs ou restaurateurs, au Palais des expositions de la porte de Versailles, où plus de 50.000 visiteurs sont attendus.

"Route des épices", atelier culinaire pour enfants, défilés de mode, concerts et conférences animeront le salon. Le parrain de l'événement sera le chef étoilé Michel Roth.

En 2018, le salon avait mis à l'honneur la Polynésie.