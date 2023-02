La Ligue des champions de l'OFC en jeu pour les féminines

Tahiti, le 5 février 2023 - C'est une première pour le football féminin. A l'issue du championnat de D1, qui a débuté ce samedi, l'équipe sacrée championne sera qualifiée pour la prochaine Ligue des champions de l'OFC. Les formations de l'AS Pirae, l'AS Dragon (avec deux équipes), l'AS Tefana, l'AS Papara FC, l'AS Pueu, l'AS Olympic Mahina et deux équipes de Moorea, l'AS Tohiea et l'AS Tapuhute, se disputeront ce ticket pour la compétition océanienne.



C'est certainement le coup de pouce supplémentaire dont avait besoin le football féminin pour continuer à se développer. Avec déjà un championnat domestique et une Coupe à disputer chaque saison, les meilleures équipes se battront aussi cette année pour une première qualification pour la Ligue des champions de l'OFC. Neuf formations sont engagées dans la course pour ce précieux sésame : l'AS Pirae, double tenante du titre de champion, l'AS Dragon (qui engage deux équipes), l'AS Tefana, l'AS Papara FC, l'AS Pueu, l'AS Olympic, de même que deux équipes de Moorea, l'AS Tapuhute et l'AS Tohiea. A l'issue du championnat, qui a démarré ce week-end et qui se disputera sur une simple phase aller, l'équipe sacrée championne représentera le fenua en 2024 pour la Ligue des champions de l'OFC.



Un faux départ pour Pirae et Tefana, Dragon B et Papara bien lancés



Et de cette première journée de championnat on attendait notamment le choc entre Pirae et Tefana. D'un côté les doubles tenantes du titre et grandissimes favorites à leur propre succession, emmenées par plusieurs joueuses des Vahine 'Ura, dont notamment Gwendoline Fournier capitaine de la sélection tahitienne. Et de l'autre les jaunes et verts de Faa'a qui ont notamment révélé au cours des dernières saisons des joueuses comme Kiani Wong, Vahuariki Tufaunui ou encore Vaihei Samin, sacrée championne du monde en juillet dernier avec l'équipe de France militaire.



Sur le papier la rencontre était donc prometteuse, sauf qu'elle ne s'est pas jouée samedi soir sur le terrain de Pirae. La formation de Tefana n'était en effet pas présente pour disputer ce match. Du côté du coach de l'équipe de Faa'a, Xavier Samin, ce dernier expliquait qu'il ne disposait pas de son groupe au complet, certaines joueuses étant indisponibles en raison de leur activité professionnelle. La rencontre devrait être reportée à une date ultérieure.



“C'est dommage que l'on ne joue pas ce soir, Tefana ça reste un grand club à Tahiti et ce match aurait permis de voir où se situent mes joueuses”, a indiqué le coach de Pirae, Raimana Li Fung Kuee. “C'est un match et un début de championnat que l'on attendait avec impatience. Il y a neuf équipes en D1 féminine cette année et c'est bien pour les filles parce que ça fera plus de confrontations pour elles. On ne joue pas ce soir mais on espère que ça s'améliorera les prochaines semaines.”



A défaut de match, le coach orange a improvisé une petite séance d'entrainement pour son groupe. “Ça fait plusieurs mois maintenant, depuis octobre que l'on prépare la reprise du championnat”, a ajouté Li Fung Kuee. “Mes joueuses sont toujours présentes et motivées aux entraînements. Mais comme on a l'habitude de le dire, s'entraîner c'est bien mais jouer des matchs c'est toujours mieux. Et pouvoir jouer la Ligue des champions de l'OFC c'est une belle opportunité aussi pour elles de pouvoir sortir et se mesurer à d'autres équipes en Océanie. C'est une motivation supplémentaire pour les joueuses pour se donner un peu plus à fond et progresser. Il y avait évidemment le championnat et la Coupe, une qualification pour la Ligue des champions ça rajoute une autre petite carotte.”



Si le choc Pirae-Tefana ne s'est pas joué, d'autres matchs ont bien eu lieu ce week-end. Dans la rencontre opposant les deux équipes de Dragon, Dragon A à Dragon B, les B l'ont emporté sur le score sans appel de 13-0. A Papara, le Papara FC l'a emporté 3-0 face à l'Olympic Mahina. Quant à la rencontre opposant Pueu à Tapuhute, le résultat de la rencontre ne nous est pas parvenu. Si le football féminin se structure de plus en plus à Tahiti, il y a encore quelques ratés.