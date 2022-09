La Ligue 1 lance sa saison le 14 octobre

Tahiti, le 26 septembre 2022 - La fédération tahitienne de football a dévoilé ce week-end le calendrier la prochaine saison de Ligue 1. Cette dernière débutera le 14 octobre avec le triple champion en titre, Pirae, qui sera opposée en ouverture à Temanava. Un mois d'octobre qui sera aussi marqué par le match du 7e tour de la Coupe de France qui se jouera au stade Pater.



Le tournoi U19 de l'OFC a occupé pendant trois semaines les amateurs de foot. Et dans un peu moins de 21 jours, ces derniers seront de nouveau servis avec la reprise du championnat de Ligue 1. La fédération tahitienne de football a en effet dévoilé, ce week-end, le calendrier de sa compétition reine. L'élite du ballon retrouvera les terrains le 14 octobre pour l'ouverture de la nouvelle saison. Et 12 équipes se disputeront le titre de champion.



Une lutte à laquelle se mêlera évidemment le triple tenant du titre,



Dragon, dauphin de Pirae la saison passée et qui a perdu le titre à la dernière journée, lancera sa saison face à la modeste formation d'Excelsior. Vénus pour sa part, troisième du dernier exercice, débutera dans son stade de Mahina face à Tamarii Punaruu. Les promus de leurs côtés, JT et le Taiarapu FC, seront opposés respectivement à Central et à Tefana.



Quant au format de cette saison à venir, les clubs joueront d'abord une phase régulière jusqu'au 28 janvier 2023. A l'issue les six meilleures équipes se qualifieront pour des playoffs qui se joueront en match aller-retour.

La Coupe de France revient à Pater le 29 octobre



La Coupe de France revient à Pater le 29 octobre

Et une date importante également à retenir, celle du 29 octobre qui verra Vénus jouer le 7e tour de la Coupe de France au stade Pater. La dernière rencontre de Coupe de France au fenua remonte à 2019 et avait vu la défaite des bleus de Mahina face à Besançon (4-1). Le tirage au sort de ce 7e tour, qui marque notamment l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, n'a pas encore été effectué.

Le programme de la 1ère journée de Ligue 1 14 octobre

A Mahina : AS Vénus – AS Tamarii Punaruu

A Puurai : AS Tefana – AS Taiarapu FC (promu)

A Pater : AS Excelsior – AS Dragon



15 octobre

A Pater : AS Pirae – AS Temanava et AS JT (promu) – AS Central Sport

A Teahupo'o : AS Pueu – AS Olympic Mahina

