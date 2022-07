Pirae renverse Dragon et décroche un troisième titre consécutif en Ligue 1

Tahiti, le 15 juillet 2022 - Rapidement mené 1-0 par Dragon, Pirae a tout renversé en deuxième période et s'est finalement imposé 2-1 face au club de Titioro, grâce à un but de Benoit Mathon inscrit en fin de match Ce succès, arraché, ce vendredi, lors de la 22e et dernière journée de Ligue 1, permet aux orange de dépasser au classement leur adversaire du soir et de décrocher un troisième titre de champion consécutif.



