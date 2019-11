Besançon domine Vénus 4-1

La deuxième mi-temps



Dès la 48’ le n°9 de Besançon Medhi Boudiba dribble le gardien de Vénus et parvient à marquer malgré l’angle fermé. 1-0 pour le Racing Besançon. A la 51’, deuxième action chaude pour Besançon mais cette fois-ci pas de but marqué.



53’ les joueurs de Vénus ne pressent pas assez le porteur du ballon, le n°9 Medhi Boudiba. Ce dernier à tout le temps d’ajuster un centre millimétré vers Guillaume Udru qui contrôle de la poitrine et qui marque. 2-0 pour le Racing Besançon.



Le match semble s’emballer, Teaonui Tehau frappe presque à bout portant (58’) mais le gardien de Besançon repousse la balle. Deux minutes plus tard, il se retrouve de nouveau en position de tir mais ne frappe pas, il tente un crochet mais la défense à le temps de se replacer, cela ne donnera rien.



63’, suite à un coup franc, Tauhiti Keck centre vers Kevin Barbe qui a bien suivi et qui marque, l’as Vénus réduit le score à 2-1 sous les acclamations du public.



67’, Besançon est trop fort. La balle circule bien en attaque, Guillaume Udru, isolé côté gauche, frappe sans contrôle et marque, 3-1 pour Besançon qui reprend le large. Trois minutes plus tard, Teaonui Tehau perd son face à face contre le gardien des Aigles rouges.



79', belle séquence collective pour Besançon, mais la balle passe au ras du but de Vénus. Il faudra attendre la 85' pour voir l'aggravation du score, Besançon mène 4-1 et domine la fin de rencontre face à une équipe de Vénus qui n'a pas démérité.



Le Racing Besançon continue ainsi son aventure en Coupe de France.