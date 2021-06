La Légion étrangère recrute à Moorea

Moorea, le 9 juin 2021 - Des représentants de la Légion étrangère organisent cette semaine des réunions d’information en faveur des jeunes de Moorea. Ils y présentent les métiers proposés dans les différents régiments et procèdent à des tests de sélection pour les personnes intéressées.



Le bureau d’information et de recrutement de la Légion étrangère du fenua a organisé cette semaine des réunions d’information en faveur des jeunes de Moorea. Le rendez-vous avec ces derniers a été donné mardi à la mairie de Teavaro, mercredi à la mairie de Haapiti et ce jeudi à la marie de Afareaitu. Il s’agissait pour les recruteurs de leur donner, dans un premier temps, plusieurs informations sur la Légion étrangère et dans un deuxième temps, de faire passer les tests psychotechniques aux jeunes hommes intéressés.



Pour pouvoir intégrer la Légion étrangère, les candidats doivent avoir au minimum 17 ans et moins de 40 ans, sans obligation de diplôme. Contrairement aux autres forces armées, les jeunes ayant déjà commis un délit mineur, comme un vol ou une bagarre, peuvent prétendre à une intégration (mais pas les auteurs de délits graves). Une fois les étapes de la sélection réussies (tests psychotechniques, entretien, visite médicale, tests sportifs, etc.) les jeunes sont envoyés à l’école de la Légion étrangères en métropole pour une durée de quatre mois avant d’être affectés dans l'un de ses onze régiments. "À la base, on cherche des combattants. Mais au fur et à mesure du temps, ils vont se spécialiser dans différents types de métiers. Beaucoup sont en effet proposés dans les domaines de la santé, l’informatique, les ressources humaines ou encore la cuisine. Ils restent toutefois des combattants pendant toute leur carrière", explique l’adjudant Sila Tehiva.