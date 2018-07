La Kaina Fun Games, des jeux à la locale à Kaukura

Kaina Fun Games

demanderont une cohésion d'équipes, de la stratégie et de la logique. Ce n'est pas de l'affrontement brutal. Il n'y a pas de contact entre les équipes

a réécrit nos jeux par rapport à la vie des Pa'umotu

Ça fait presque 10 ans que je vis aux Tuamotu, et j'ai remarqué que l'eau était précieuse. Donc, j'ai mis en place un jeu sur l'eau, qui s'appelle "Tē fuite rā te pape". Et il y a des messages derrière, comme la préservation de cette ressource. Il y a aussi la perle, le poisson…

Le but plus tard, est de faire mon dossier de subvention, pour amener d'autres atolls sur Kaukura, comme Rangiroa, Fakarava, Manihi, Arutua, Apataki et Niau. Si possible l'année prochaine, et dès que le câble sera placé sur Kaukura, on pourra faire des directs, comme ce qui est fait à Tahiti

Kaina Kids

ce sera la plus grande soirée, avec la Kaina Games, pour les personnes âgées de 12 ans et plus. Nous aurons cinq équipes composées de 13 personnes, ce qui n'est pas négligeable pour un petit atoll