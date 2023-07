La Grèce toujours confrontée à des températures caniculaires et des incendies

Rhodes, Grèce | AFP | mardi 24/07/2023 - La Grèce reste en proie à la canicule mardi, avec des températures maximales attendues de 44°C, alors que les flammes continuent de ravager une partie des îles touristiques de Rhodes, Corfou et Eubée, proche d'Athènes.



Ces incendies, attisés par des vents violents, touchent également un autre pays du pourtour méditerranéen particulièrement exposé au réchauffement climatique, l'Algérie, où 34 personnes sont mortes dans ces feux.



En France, Météo-France a placé lundi au niveau de vigilance le plus élevé le département des Bouches-du-Rhône, dans le sud-est du pays.



"Les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales", a précisé Météo-France.



Dans la capitale grecque, qui suffoque depuis plus d'une semaine, le thermomètre devrait grimper à 41°C tandis que dans le centre du pays, des températures de 44°C au maximum sont attendues, selon la météo nationale EMY.



Ce pays méditerranéen, pourtant coutumier des vagues de chaleur estivales, connaît l'une des plus longues canicules de ces dernières années, selon des experts de l'EMY.



Tout le week-end, la Grèce a sué à grosses gouttes avec une pointe à 46,4°C à Gythio, dans la péninsule du Péloponnèse (sud-ouest) dimanche.



Ces très fortes températures combinées à des vents forts allant parfois juqu'à 60 km/heure en mer Egée ont provoqué des incendies majeurs depuis huit jours.



Les feux sont particulièrement ravageurs sur des îles très touristiques, comme Rhodes, en face des côtes turques, et à l'autre extrémité du pays, Corfou, en mer Ionienne, alors que la saison touristique bat son plein et que les hôtels affichent souvent complets.



A une centaine de kilomètres d'Athènes, le sud de la grande île d'Eubée est également en partie ravagé par les flammes, deux ans après des incendies dévastateurs dans le nord.



Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a prévenu lundi que la Grèce avait encore trois jours difficiles devant elle sur le front des incendies.



Face à des images impressionnantes de milliers d'hectares en feu qui bouleversent tout le pays, le chef du gouvernement doit réunir son gouvernement en fin de matinée pour un conseil des ministres.



Solidarité



Il a jugé lundi que la Grèce était "en guerre" face à ces sinistres qui déciment les forêts et la végétation sans toutefois faire de victimes à ce stade.



A Rhodes, où une opération d'évacuation sans précédent de quelque 30.000 touristes et habitants a eu lieu ce week-end, plus de 266 pompiers tentent toujours de circonscrire l'incendie en cours pour la huitième journée consécutive, selon les sapeurs-pompiers.



Dans le village de Vati, dans le sud-est de Rhodes, "c’est tragique ce qu’il se passe", témoigne auprès de l'AFP Vassilis Kalabodakis, président de la commune survolée par deux Canadair et un hélicoptère.



"Le village a reçu l’ordre d’évacuer mais on ne peut pas l'abandonner", assure-t-il, sous une pluie de cendres. "On mène la lutte pour protéger notre lieu".



A plusieurs dizaines de kilomètres de là, dans le nord de l'île, des bénévoles viennent en aide à des touristes étrangers évacués samedi, qui campent depuis deux jours dans une école.



Près de 200 y sont encore hébergés après avoir dû fuir samedi et dimanche hôtels et résidences de vacances menacés par les flammes.



"On a immédiatement mobilisé le personnel de l’école et des dizaines de bénévoles se sont manifestés pour aider", explique à l'AFP le directeur de l’établissement, Kyriakos Kyriakoulis.



"L’ampleur de la solidarité dépasse nos espérances", ajoute-t-il.



"Je n’arrive pas à croire qu’ils soient si gentils, ils donnent tellement et dans tous les sens du terme. Je suis très émue", souligne Christine Moody, une touriste britannique de 69 ans, qui passait pour la première fois ses vacances en Grèce.



A l'autre bout du pays, dans le nord de Corfou, où environ 2.500 personnes ont dû être évacuées préventivement dans la nuit de dimanche à lundi, 62 pompiers, un hélicoptère et deux bombardiers d'eau luttent contre le feu, selon les pompiers.



Près de la ville de Karystos dans le sud d'Eubée, 93 pompiers et deux bombardiers d'eau sont à pied d'oeuvre.



En Algérie, au moins 34 personnes, dont dix militaires, sont mortes dans ces violents incendies survenus dans la nuit de dimanche à lundi et toujours en cours.

