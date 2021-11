La France "préoccupée" par l'affaire Peng Shuai

Paris, France | AFP | vendredi 19/11/2021 - La diplomatie française s'est déclarée vendredi "préoccupée" par le sort réservé à la joueuse de tennis Peng Shuai, qui a disparu après avoir accusé un ancien haut responsable du Parti communiste chinois de l'avoir violée.



"Nous sommes préoccupés par l'absence d'informations sur la situation de la joueuse de tennis Peng Shuai, qui inquiète la communauté internationale et les milieux sportifs", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.



"Nous appelons les autorités chinoises à mettre en œuvre leurs engagements en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, notamment au titre de la loi nationale contre les violences domestiques entrée en vigueur en 2016".



Le monde du tennis est sans nouvelles de la joueuse.



Peng Shuai, 35 ans, a accusé sur les réseaux sociaux l'ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli -- qui a été de 2013 à 2018 l'un des sept hommes politiques les plus puissants de Chine -- de l'avoir contrainte à une relation sexuelle il y a trois ans, avant d'en faire sa maîtresse.



Cette accusation avait été brièvement postée le 2 novembre sur le compte officiel Weibo, équivalent chinois de Twitter, de la joueuse.



La Chine avait très vite bloqué toute référence à ce message. L'AFP n'a pas été en mesure de confirmer s'il avait bien été écrit par Peng Shuai en personne.



Depuis, la joueuse n'a pas directement communiqué ou fait d'apparition publique et Zhang Gaoli n'a jamais réagi publiquement à ces accusations.



Le patron de la WTA, Steve Simon, qui gère le circuit professionnel féminin de tennis, a déclaré ne pas exclure de retirer les compétitions de Chine si Pékin ne faisait pas la lumière sur sa disparition.



L'ONU a pour sa part demandé des preuves que la championne de tennis va bien, et réclamé qu'une "enquête soit menée en toute transparence sur ses allégations d'agression sexuelle".