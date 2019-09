La France cinquième par équipe à la Aloha Cup

PAPEETE, le 11 septembre 2019 - L’équipe de France de surf, comprenant pas moins de trois Tahitiens sur six surfeurs, a terminé à la cinquième place de la Aloha Cup, l’épreuve de relais par équipe des Championnats du monde de surf amateur.



C’est l’équipe d’Australie, menée par Owen Wright, le vainqueur de la Tahiti Teahupo’o Pro 2019, qui s’est imposée devant l’équipe d’Afrique du Sud, menée par Jordy Smith, l’équipe des États Unis, menée par Kelly Slater et l’équipe du Japon, menée par Kanoa Igarashi.



La compétition open homme était toujours en cours hier au stade du round 2. Dans des vagues de moins d’un mètre, Jérémy Florès, Hira Teriinatoofa puis Michel Bourez ont terminé tous les trois à la quatrième place de leur série et devront passer par les repêchages.



Pas moins de 55 pays sont représentés dans cette compétition amateur qui voit pour la première fois la participation de nombreux surfeurs évoluant dans le circuit professionnel de la World Surf League, la compétition étant qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 où le surf sera proposé pour la première fois de son histoire. SB