"La Folie douce" revient à Tahiti et Moorea

PAPEETE, le 21 mai 2019 - Le club d'altitude le plus branché revient à Tahiti et Moorea. "La folie douce" débarque de nouveau dans nos îles les 7 et 9 juin prochain. Avis aux nightclubbers et autres bringueurs.



Ski, neige, champagne, la fête à 2 500 mètres d'altitude… La Folie douce, vous connaissez ? Le concept de boite d’altitude, fooding / clubbing, le plus connu du monde revient à Tahiti après un premier passage en 2017 sous nos latitudes.



Innovée en 1981, à Val d’Isère, dans les Alpes, La Folie douce (d)étonne. En plein air, sur fond de shows hauts en couleur qui réinventent le cabaret moderne, elle invite toutes les générations à mixer les plaisirs d’une cuisine généreuse avec les joies du clubbing. DJs, chanteurs, danseurs, performers, musiciens et meneurs de revue vous entraînent dans des spectacles étourdissants et exceptionnels, uniques en leur genre. En créant la Folie Douce, Luc Reversade a bousculé et dépoussiéré́ les codes de l’entertainment en montagne.



Aujourd'hui la Folie douce s'exporte au-delà des sommets. Des événements ont été organisés un peu partout dans l'Hexagone, dont notamment au Festival de Cannes, à Deauville, ou encore au Grand Palais à Paris. La Folie douce dépasse aussi les frontières et le concept a déjà voyagé à Pékin, Istanbul, Londres, Odessa et donc Tahiti et Moorea.



Pour son deuxième passage au fenua trois personnes du staff artistique de la Folie douce ferons le déplacement (DJ, instrument, performant vocal et directeur artistique). "Nous recevons Kelly Starlight, directeur artistique et performeur vocal. Julien Nipsen, Dj résident la Folie douce Val d'Isère et Xav au saxophone", indique un communiqué de Studio 87, organisateur de l'événement.



Rendez-vous donc le 7 juin au Tahiti Ia Ora Beach Resort et le 9 juin au Sofitel de Moorea pour une pool party.