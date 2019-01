La Diren publie un nouveau guide pour les amoureux de la flore

PAPEETE, le 18 janvier 2019 - Ravahere Taputuarai vient de signer le "Guide de reconnaissance des arbres, arbustes et arbrisseaux indigènes de Polynésie française" avec la Direction de l’environnement. Consultant en botanique, il y présente 69 espèces avec description des fruits, fleurs… pour apprendre à les reconnaître dans le milieu naturel.



" Il y a de très nombreux amateurs en botanique qui sont de plus en plus en demande de savoir ", assure Ravahere Taputuarai, consultant en botanique. Pour eux, il signe un nouveau guide qui vient de paraître à la Direction de l’environnement (Diren), le "Guide de reconnaissance des arbres, arbustes, et arbrisseaux de Polynésie française".



Ce guide est disponible à la Diren mais aussi en ligne, il est téléchargeable. Il compte 100 pages et présente 69 espèces.



En introduction, il rappelle : " La Polynésie française est riche de plus d’une centaine d’îles aux profils écologiques et géologiques variés. (…) Elle offre ainsi une diversité d’habitats très importante aux espèces végétales qui auraient les moyens de les coloniser. (…) "



" Un total de 870 plantes terrestres indigènes est actuellement recensé sur l’ensemble du Territoire, dont plus de 50 % sont endémiques (…). "



" Ce petit guide de terrain, à destination des randonneurs et autres amoureux de la nature, présente brièvement et de manière sommaire une soixantaine d’arbres ou arbustes indigènes de Polynésie française, relativement communs dans leurs milieux et faciles à observer. Il est accompagné d’une clé de détermination simplifiée pour aider à l’identification des espèces et illustré de photos des différentes parties de la plante pour confirmer cette dernière. "



Une clé de détermination est un outil qui permet d’identifier à l’aide de caractères morphologiques comme les feuilles, les fleurs, les fruits… des végétaux " Car, espèces se ressemblent énormément ", indique Ravahere Tapuarai. Des dessins permettent d’y voir plus clair.



Chaque espèce est présentée sur une page avec trois photos. L’auteur a consigné le nom latin, les noms vernaculaires (ils peuvent changer d’un archipel à l’autre), la répartition, le statut biogéographique, le statut réglementaire car "nous présentons deux espèces protégées que sont le palmier des Marquises et le palmier de Makatea/Niau", précise Ravahere Tapuarai.



Il existe déjà plusieurs guides à la Diren. Le nouveau venu se distingue par son format qui " tient dans la poche ".