La Direction des transports terrestres a rouvert au public

Tahiti, le 13 mai 2020 - La Direction des transports terrestres a rouvert ses portes au public depuis mardi. Pour ce faire, elle a mis en place une série de procédures pour permettre d'assurer le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières.



Au cours du conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi, le ministre des Transports terrestres, René Temeharo, a présenté le fonctionnement de la Direction des transports terrestres (DTT) qui a rouvert depuis mardi, a-t-on appris par voie de communiqué.



Ainsi, les horaires d'accueil du public sont élargis d'1h30 puisque les guichets ouvrent à 7h30 et ferment à 17 heures du lundi au jeudi. Le vendredi, les guichets ferment à 16 heures. Le flux des entrées est également régulé avec un nombre de personnes aux guichets limité. Pour ceux qui se rendent sur place, le port du masque est également obligatoire et du gel hydro-alcoolique est mis à disposition. Il est aussi demandé au public d'apporter son propre stylo pour effectuer ses démarches. Des bacs de dépôt et de récupération des documents sont mis en place pour “limiter la manipulation et les échanges de papier”. Pour ceux qui ne souhaitent pas se rendre sur place pour effectuer des démarches liées au transfert de cartes grises, la procédure dématérialisée qui avait été mise en place pendant le confinement sera maintenue. Elle sera “proposée en phase de test pour une application définitive”.