La Direction de l’agriculture fait le point à Fakarava

La DAG, appuyée par les élus municipaux présents, a soumis l’idée de créer une association agricole d’intérêt général, à laquelle toute personne résidente, professionnelle ou non, peut adhérer. Les principaux avantages mis en avant sont la mutualisation du matériel agricole et l’accès aux aides territoriales au travers de la carte professionnelle de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) de l’association.

Face à cette proposition, l’audience s’est tout d’abord montrée dubitative : “S’agira-t-il d’une association dirigée par la commune et ses élus ou par nous la population ? On a du mal à comprendre ce que la commune vient faire là-dedans… En plus, nous sommes un peu pris de court, je pense que nous avons tous besoin de temps avant de décider si nous voulons de cette association”, s’interroge une habitante. James Mairoto, coprahculteur la rejoint : “Qui va rédiger les statuts et quels articles doivent-ils inclure ?”

Ce à quoi William Ellacott a répondu qu’inclure un élu au projet permettrait un soutien notamment en termes de connaissances de l’administration. L’élection du bureau et la rédaction des statuts revenant aux seuls membres. “Il faut savoir que ce genre d’association existe déjà à Tatakoto, Nukutavake et Makemo et cela porte ses fruits. C’est pour cette raison que nous vous en parlons aujourd’hui, à titre informatif d’abord, et parce que nous espérons pouvoir continuer les discussions avec vous par la suite”. Depuis la réunion, le sujet a fait son chemin puisque mercredi, l’association agricole d’intérêt général Havaiki Fakahotu Rau a effectivement vu le jour.