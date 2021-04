La DAG au soutien de la reconversion professionnelle à Moorea

En plus de ces aides, l’objectif de ces permanences est aussi d’informer les futurs ou les actuels agriculteurs sur la possibilité qu’ils ont de louer des terres agricoles domaniales à Opunohu, Vaianae et Pihaena en vue du lancement de leur exploitation. « Tous les porteurs de projet peuvent faire leur demande, qu’ils soient jeunes, salariés ou retraités. Les fonctionnaires par contre ne peuvent pas en bénéficier. Les personnes intéressées doivent remplir un formulaire avec la description la plus complète du projet agricole, en y incluant le chiffre d’affaires et les revenus prévus au bout de quelques années. On étudie tous les dossiers, et les plus prometteurs sont sélectionnés » prévient Teddy Oopa avant d’ajouter « On va aider les porteurs de projet au maximum lors de la rédaction, par exemple, des dossiers pour l’obtention des aides. Mais il y aussi une partie qu’ils doivent faire eux-mêmes ». En plus d’avoir la possibilité de bénéficier de l’expertise de la DAG, les agriculteurs novices, n’ayant pas de connaissances solides en agriculture, seront aussi orientés, dans le cadre de leur projet agricole, vers les formations agricoles proposées par CFPPA (Centre de Formation Professionnel et de promotion agricole). Quelques habitants de chaque commune associée sont venus jusqu’à présent se renseigner sur les aides ainsi que sur la location des terres domaniales agricoles. Mais la plupart seraient, selon le représentant de la DAG, des professionnels du milieu du tourisme qui chercheraient à se reconvertir dans l’agriculture.