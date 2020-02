La Coupe du district pour Excelsior B

Tahiti, le 13 février 2020 – L'équipe de l'AS Excelsior B s'est imposé jeudi en finale de la Coupe masculine de district face à l'AS Central Sport sur le score de 86-64.



Il aura fallu une mi-temps, jeudi, à l'AS Excelsior B pour se mettre en route, avant de dérouler face à l'AS Central Sport, en finale de la Coupe masculine de district. En effet les joueurs de Tipaerui sont bien mieux rentrés dans la partie avec une belle adresse à trois points dans les premières minutes.



Les coéquipiers de Rahiti Teriierooiterai laissent passer l'orage, et mettent en place leur défense au fur et à mesure que le match avance. En attaque, les joueurs de La Mission sont quasiment inarrêtable en un contre un, et enchainent les paniers dans la raquette. Central réussi tout de même à rester dans la partie grâce à quelques coups d'éclats en attaque, et ne concède que trois points de retard sur son adversaire à la mi-temps (42-39).