La Coupe del Vice pour Bydhir Carnet et Rowan Putoa

Tahiti, le 27 septembre 2020 - Le duo Bydhir Carnet-Rowan Putoa, issu du nouveau club de l'AS Aito tennis de table, a remporté samedi la Coupe del Vice, en dominant en finale en trois sets Heimanarii Lafortune et Keala Tehahetua (21-16 ; 21-19; 21-9).



Il était l'un des grand absent du premier Critérium de la saison qui s'est joué le 5 septembre. Mais ce samedi Bydhir Carnet, qui a quitté l'AS Tefana pour fonder le nouveau club de l'AS Aito tennis de table, a bien répondu présent samedi pour la Coupe del Vice. Une compétition à disputer en équipe de deux, avec des matchs disputés au meilleur des cinq sets (les deux joueurs se relayant tous les onze points au cours d'un set). Aux côtés de Bydhir Carnet on retrouvait ainsi Rowan Putoa, également licencié au Aito tennis de table.



Une paire qui a été irrésistible tout au long du tournoi. Après un parcours parfait en phase de groupe, avec quatre victoires en autant de rencontres, le duo a ensuite écarté en quarts de finale la jeune paire du KMT formée par Steven Lilin et Gaspard Fruchon, avant de dominer en demi leur partenaire de club, Tauhiti Van Bastaloaer et Hérald NG Fok, en trois sets.



L'expérience face à la jeunesse



En finale, le duo Carnet-Putoa allait être opposé à Keala Tehahetua et Heimanarii Lafortune, deux très jeunes joueurs à fort potentiels et qui ont intégrés depuis la dernière rentrée le centre d'entrainement fédéral. Une opposition donc entre l'expérience et l’insouciance de la jeunesse. Et c'est bien l'expérience qui va l'emporter. Dans la première manche, Bydhir Carnet a littéralement étouffé Heimarii Lafortune, en lui infligeant un 11-1 d'entrée de jeu. Rowan Putoa a ensuite pris le relais de son coéquipier. Ce dernier va lâcher quelques points en route face à Lafortune, permettant ainsi à Keala Tehahetua de rentrer en jeu. Mais Putoa ne s'est pas laissé démonté face à sa jeune adversaire, et a permis à son équipe de remporter le premier set (21-16).



Dans la deuxième manche, le duel entre Tehahetua et Putoa s'est poursuivie, et a nouvelle fois tournée à l'avantage de ce dernier. Il a passé le relais à Bydhir Carnet à 11-9. La joueuse du Taaone tennis de table Pirae (TTTP) a ensuite inscrit les deux points permettant l'entée en jeu de son partenaire Heimanarii Lafortune. Et contrairement à la première manche où il a été complètement dominé, le sociétaire de l'AS Dragon a pratiquement fait jeu égal avec Carnet. Les deux pongistes ont d'ailleurs offert quelques beaux rally, qui ont tous tourné à l'avantage de Carnet. En remportant le set 21-19, ce dernier permettait ainsi à son équipe de mener deux sets à zéro. Le troisième set sera ensuite complètement dominé par Rowan Putoa et Bydhir Carnet qui l'ont emporté sur le score de 21-9.



Belle entrée en matière donc pour l'AS Aito tennis de table, qui fait donc une entrée fracassante dans le ping tahitien. Prochain rendez-vous pour les pongistes, le 10 octobre pour le deuxième Critérium de la saison.