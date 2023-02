La Coupe de Tahiti lance la saison de BMX Race

Tahiti, le 12 février 2023 - Le complexe Tamahana où se situe la piste de BMX Race de Fei Pi à Arue a accueilli samedi la première étape de la Coupe de Tahiti Nui 2023. L’épreuve a réuni 24 participants dont les six sélectionnés qui représenteront le fenua au Trophée de France et au Championnat de France en juin prochain.



La saison 2023 s’annonce particulièrement importante pour le BMX Race local qui vivra sa première participation à la plus importante épreuve nationale au mois de juin. Les membres de la sélection tahitienne qui se préparent depuis plusieurs semaines ont déjà eu l’occasion de se tester en compétition samedi. Des prestations convaincantes dans l’ensemble lors de la première manche de la Coupe de Tahiti Nui. Au terme des trois manches de classement et de la finale, Théo Roche a nettement dominé la catégorie senior devant Kenji Tsan encore U17 et grand espoir local de la discipline.



Les deux autres sélectionnés pour les Championnats de France, Jason Chonfont, l’entraîneur de la sélection, et Matafeanua Huhina, ont pris les 4e et 5e places de la catégorie seniors. Faiau Taea Teheupuarii et la féminine Oahei Faafatua Matikaua qui participeront au Trophée de France, événement ouvert aux moins de 12 ans, ont pour leur part pris les 1ère et 2e places en U13.



Les six membres de la sélection tahitienne ont démontré qu’ils étaient déjà bien affûtés mais il va leur falloir encore monter en régime dans les mois à venir, compte tenu du niveau des compétitions qui les attendent en métropole. Bruce Gobrait qui participera aux Oceania de la discipline au mois d’avril en Nouvelle-Zélande a survolé la catégorie des U9. Aaron Tsan (U7), Manoa Teriitaumihau (U11), Terai Teriitaumihau (U15) et Heimata Chonfont (40 ans et +) ont pris la tête de la Coupe de Tahiti Nui dans leur catégorie respective.



Bernard et Véronique Boutin, représentants de la Fédération française de cyclisme et présents à Tahiti pour diriger une formation d’arbitre régional, ont souligné le sérieux et le dynamisme de toutes les parties prenantes du BMX Race tahitien qui se développe doucement mais sûrement depuis quelques années.

Les podiums U7 1 Aaron Tsan (RTT) U9 (7 et 8 ans) 1 Bruce Gobrait (RTT) 2 Aaron Polit-Jouan (RTT) 3 Mael Altermayer (RTT) U11 1 Manoa Teriitaumihau (RTT) 2 Manoa Navarro (Fei Pi) 3 Heinoa Helme (RTT) U13 1 Faiau Taea-Teheipuarii (Fei Pi) 2 Oahei Faafatua-Matikaua (RTT) 3 Mihimana Piha (RTT) U15 1 Terai Teriitaumihau (RTT) 2 Paolo Picheric (RTT) Senior 1 Théo Roche (Fei Pi) 2 Kenji Tsan (RTT) 3 Carlqvist Manate (Pirae) 40 ans et plus 1 Heimata Chonfont (RTT) 2 Serge Lou (Pirae) 3 Rick Faafatua (RTT)

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 12 Février 2023 à 17:17 | Lu 258 fois