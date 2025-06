La Corée du Nord relance son navire de guerre endommagé

Séoul, Corée du Sud | AFP | vendredi 12/06/2025 - La Corée du Nord a relancé jeudi, en présence de son dirigeant Kim Jong Un, le destroyer qui s'était renversé lors d'une première tentative de mise à flot en mai, ont rapporté vendredi les médias d'Etat.



Une cérémonie en l'honneur du navire baptisé Kang Kon, du nom d'un général nord-coréen tué pendant la guerre de Corée (1950-1953), a eu lieu jeudi au chantier naval Rajin à Rason, dans le nord-est du pays, selon l'agence officielle KCNA.



"En à peine plus de deux semaines après l'accident, le navire a été soulevé et remis à flot en toute sécurité, et aujourd'hui, comme prévu, la restauration complète a été achevée", s'est félicité Kim Jong Un, cité par KCNA.



Le dirigeant a également approuvé un plan visant à construire deux autres destroyers l'an prochain.



Il a affirmé que les "intentions provocatrices des Etats-Unis et de leurs alliés" sont récemment devenues "plus flagrantes, et le niveau des menaces à notre sécurité a clairement dépassé la limite dangereuse."



"Nous devons développer notre puissance navale de manière plus complète et rapide afin que l'ennemi ne puisse même pas envisager de mener des actions agressives dans les eaux autour de nous", a ajouté le dirigeant nord-coréen.



La première tentative de mise à flot du destroyer de 5.000 tonnes, le 21 mai dans le port de Chongjin, s'était soldée par un "grave accident", selon Pyongyang.



Une partie de la coque inférieure du navire avait été broyée dans ce que Kim Jong Un, qui assistait au lancement raté, a qualifié d'"acte criminel causé par une négligence absolue". Les médias d'Etat ont ensuite rapporté l'arrestation de quatre personnes.



Les services de renseignement sud-coréens estiment que la tentative de "lancement latéral" du navire par la Corée du Nord a échoué, laissant le navire incliné dans l'eau.



Mais Pyongyang a annoncé peu de temps après que l'étendue des dommages au navire n'était "pas grave", et qu'il ne faudrait que "deux ou trois jours" pour le vider de son eau et dix de plus pour le réparer.



L'armée sud-coréenne estime que le nouveau destroyer est similaire au Choe Hyon, un autre navire de 5.000 tonnes mis à flot en avril et qui doit entrer en service début 2026.