Honolulu, Etats-Unis | AFP | dimanche 12/02/2022 - La Corée du Nord est "en phase de provocation" avec ses récents essais de missiles balistiques, a estimé samedi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.



M. Blinken et ses homologues sud-coréen Chung Eui-yong et japonais Hayashi Yoshimasa ont réaffirmé leur unité face à la menace nord-coréenne, samedi lors d'une rencontre à Honolulu, dans l'Etat américain de Hawaï.



Pyongyang "doit cesser ses activités illégales et entamer le dialogue", ont-ils écrit dans un communiqué conjoint, qualifiant de "destabilisants" les sept essais d'armements effectués par la Corée du Nord depuis le début de l'année.



Washington, Tokyo et Séoul "n'ont aucune intention hostile" à l'égard de Pyongyang et continuent à souhaiter l'ouverture d'un dialogue "sans conditions préalables", ont ajouté les trois ministres.



La Corée du Nord "est en phase de provocation", a ensuite déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec ses homologues.



"Nous continuons à chercher des façons pour que (la Corée du Nord) soit tenue pour responsable" de ses agissements, a-t-il ajouté, citant les récentes sanctions infligées par Washington à huit personnes et organisations liées au régime de Kim Jong Un.



M. Blinken s'est arrêté à Hawaï à son retour d'une tournée dans le Pacifique, qui l'a mené en Australie et aux Fidji. A Melbourne, il a assisté à une réunion du Quad, l'alliance entre les Etats-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde destinée à contrer l'influence grandissante de la Chine en Asie-Pacifique.



Pendant cette tournée d'une semaine, la Maison Blanche a publié un document de 18 pages insistant sur la caractère central de la région, rebaptisée "Indo-Pacifique" par la diplomatie américaine, pour les intérêts des Etats-Unis.



"Cette stratégie reflète la vérité fondamentale selon laquelle, plus que dans toute autre partie du monde, ce qui se passe dans cette région va influencer la vie des Américains et des gens partout dans le monde", a expliqué M. Blinken à Honolulu.