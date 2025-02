La Colombie ouvre une route maritime avec la Chine sur fond de tensions avec les USA

Bogotá, Colombie | AFP | jeudi 06/02/2025 - La Colombie a ouvert une nouvelle route maritime commerciale reliant son principal port sur le Pacifique à Shanghai, illustrant le "renforcement" de ses relations avec la Chine, sur fond de tensions diplomatiques avec les États-Unis.



"La Colombie et la Chine concluent une route maritime reliant Shanghai à Buenaventura", a annoncé jeudi sur X le ministère du Commerce du pays sud-américain.



Les marchandises en provenance de Buenaventura, dans l'ouest de la Colombie, sur le Pacifique, feront escale au port péruvien de Chancay, financé par la Chine, avant de se diriger vers la mégalopole chinoise.



L'ambassadeur de Pékin à Bogota, Zhu Jingyang, a salué sur X cette "bonne nouvelle" pour les relations commerciales des deux pays.



Le projet est chapeauté par le géant du commerce maritime mondial China Ocean Shipping Company (COSCO).



Le ministre colombien du Commerce, Luis Carlos Reyes, l'a qualifié de "grand pas dans le renforcement des relations" entre les deux nations.



Cet accord commercial intervient alors que la Colombie entretient des relations tendues avec les États-Unis.



Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, avait refusé le 26 janvier de permettre l'arrivée d'avions militaires américains transportant des expulsés colombiens, inquiet pour la "dignité" des personnes à bord.



Après des heures de tensions et l'annonce de sanctions douanières réciproques, "l'impasse" avait été finalement surmontée, selon Bogota, et Washington avait levé sa menace d'imposer des droits de douane sur tous les biens colombiens entrant aux Etats-Unis d'abord de 25%, puis 50% au bout d'une semaine.



Le gouvernement colombien a ensuite proposé de prendre en charge le transport aérien et maritime de ses citoyens expulsés des Etats-Unis, afin de garantir qu'ils ne voyagent pas menottés.



Fin janvier, le président colombien a estimé que son homologue américain Donald Trump défendait une "thèse fasciste" en traitant les migrants illégaux aux Etats-Unis comme des criminels.



Il avait également estimé que son ministère du Commerce extérieur "doit contribuer à orienter nos exportations vers le monde entier, à l'exception des États-Unis. Nos exportations doivent être développées".



Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, termine jeudi une tournée en Amérique centrale. L'un de ses objectifs affichés est de freiner l'influence chinoise dans la région.