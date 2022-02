La Codim planche sur ses projets

Tahiti, le 22 février 2022 - En fin de semaine dernière, la Codim s'est réunie afin de statuer sur de nombreux sujets d'intérêt communautaire. À l'ordre du jour, entre autres : la distribution de l'électricité et la délégation de service public, les navettes maritimes et le prochain Festival des arts des Marquises.



La communauté des communes des îles Marquises (Codim) s'est réunie en fin de semaine dernière à Hiva Oa afin d'aborder plusieurs thématiques qui la concernent. Mais tout d'abord, vendredi, la commission interne des délégations de service public s'est réunie et a émis son avis favorable sur le mode de gestion du service public de l'électricité par la Codim.



Le sujet de la distribution de l'électricité aux Marquises, s'est ensuite naturellement retrouvé à l'ordre du jour du conseil communautaire qui s'est déroulé vendredi et samedi, toujours à Hiva Oa. Après avoir pris note de l'avis favorable rendu par la commission interne, les représentants des communes marquisiennes se sont accordés sur une date de prise effective des compétences au 1er janvier 2023, comme nous l'a indiqué la directrice générale des services de la Codim, Mareva Kuchinke.



Rappelons qu'actuellement, Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Pou viennent de prolonger pour deux ans leur contrat de délégation de service public (DSP) passé avec EDT, il arrivera à terme au 31 décembre 2023. Tahuata et Fatu Hiva gèrent leur électricité en régie communale et Ua Huka fonctionne également en DSP avec EDT jusqu'en 2030.



Un seul concessionnaire pour tout l'archipel



La Codim souhaite à présent centraliser la distribution de l'électricité avec un seul concessionnaire pour tout l'archipel.



La prochaine étape pour les maires des Marquises va donc consister à relancer l'appel d'offres qui déterminera cet unique délégataire qui reprendra la distribution d'électricité au 1er janvier 2024. La Codim va également devoir négocier avec EDT le contrat de Ua Huka qui court jusqu'en 2030.



Autre sujet d'actualité pour les Marquises, évoqué lors du conseil communautaire : le transport maritime. Des échanges ont porté sur la date effective de rétrocession par le Pays de la navette Marquises Sud à la Codim. Cette date devrait être arrêtée dans le courant de cette semaine à Tahiti lors d'une rencontre avec le Pays. La rétrocession de la navette des Marquises Nord viendra ensuite.



D'autre part, la direction de Météo France a pu présenter les données météorologiques, spécifiques à l'archipel, une collaboration qui permet aux maires d'anticiper et se préparer, notamment en cas de sécheresse. Et malheureusement, pour les trois prochains mois la tendance est à la sécheresse en Terre des Hommes.



Dans un autre registre, la Direction de la santé a présenté au conseil communautaire le programme Commune en santé, dispositif qui permet à une “commune d’engager un processus d’amélioration de la santé et de la qualité de vie des habitants et de créer ainsi des environnements favorables à la santé dans un contexte de développement durable.”



Enfin, il a été question de culture avec le Festival des arts des Marquises, qui devait avoir lieu en décembre 2021 à Fatu Hiva, reporté en raison de la crise sanitaire. Il se déroulera finalement les 7,8 et 9 juillet 2022. Le programme et le budget du festival ont été présentés pendant le conseil communautaire.