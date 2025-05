La Chine va réunir des pays du Pacifique pour resserrer les liens

Pékin, Chine | AFP | mercredi 20/05/2025 - La Chine va accueillir la semaine prochaine une réunion diplomatique avec plusieurs États insulaires du Pacifique, a annoncé mercredi Pékin, dont l'objectif est de resserrer ses liens avec cette région stratégique.



Les chefs de la diplomatie de 11 pays, dont Kiribati, les Îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji, participeront à ces discussions. Elles auront lieu mercredi et jeudi prochains dans la ville chinoise de Xiamen (est).



Les participants discuteront "des échanges et de la coopération à tous les niveaux entre la Chine et les pays insulaires du Pacifique, ainsi que de questions internationales et régionales d'intérêt commun", a indiqué devant la presse Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.



Pékin espère "travailler avec les nations insulaires du Pacifique afin d'édifier ensemble une communauté de destin plus étroite", a-t-elle assuré.



La Chine a intensifié ses efforts pour asseoir son influence dans le Pacifique, où elle ambitionne d'y contrebalancer la domination traditionnelle des États-Unis et de leur allié australien.



Pékin a investi plusieurs centaines de millions d'euros dans la construction d'infrastructures - stades, bâtiments gouvernementaux, hôpitaux et routes - dans des pays comme les Îles Salomon et le Vanuatu.



Cette offensive diplomatique a porté ses fruits.



Kiribati, les Îles Salomon et Nauru ont par exemple rompu ces dernières années des liens diplomatiques noués de longue date avec Taïwan, pour en établir avec Pékin.



Les Îles Salomon sont considérées comme un partenaire particulièrement proche de la Chine dans la région.



Le pays a signé en 2022 un pacte de sécurité confidentiel avec Pékin, alimentant les craintes, notamment de l'Australie et des États-Unis, d'une potentielle augmentation de l'implantation militaire chinoise dans l'archipel.