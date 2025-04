La Chine va envoyer un nouvel équipage vers sa station spatiale

Jiuquan, Chine | AFP | mercredi 23/04/2025 - La Chine a dévoilé mercredi l'équipage, comprenant un astronaute chevronné, qui s'envolera cette semaine vers sa station spatiale Tiangong, un nouveau jalon dans son objectif d'envoyer une mission habitée vers la Lune d'ici 2030.



La mission Shenzhou-20 décollera jeudi à 17H17 heure locale (09H17 GMT), depuis le centre de lancement de Jiuquan, dans le nord-ouest du pays, a annoncé mercredi l'agence spatiale chargée des vols habités (CMSA).



L'équipe sera dirigée par Chen Dong, colonel de l'armée de terre de 46 ans, qui se rend pour la troisième fois dans l'espace après être devenu en 2022 le premier Chinois à avoir été en orbite pendant plus de 200 jours.



Il conduira les astronautes Chen Zhongrui, ancien pilote de l'armée de l'air de 40 ans, et Wang Jie, 35 ans, premier astronaute originaire de Mongolie-Intérieure (nord de la Chine), qui se rendent pour la première fois dans l'espace.



Ils y resteront pendant six mois.



Mon objectif est "d'accompagner les deux nouveaux membres pour qu'ils progressent", a déclaré mercredi Chen Dong lors d'une conférence de presse.



"Nous contribuerons ainsi à bâtir une Chine forte dans le domaine spatial et à faire rayonner notre puissance scientifique", a ajouté l'astronaute.



Cette mission "posera une base technologique encore plus solide pour une mission habitée vers la Lune et les tâches qui suivront", a déclaré Zhou Yaqiang, un haut responsable technologique du CMSA.



Une équipe de l'AFP a pu accéder mercredi au site de lancement dans le cadre d'une visite officielle.



La fusée trônait sur son piédestal bleu ciel au milieu d'un paysage désertique, entourée des drapeaux nationaux et de slogans patriotiques.



Des travailleurs en combinaison bleue s'affairaient autour de la fusée, au milieu du brouhaha des machines.



- Rivalité technologique -



Le président Xi Jinping a donné un coup d'accélérateur au "rêve spatial" de la Chine, avec l'objectif d'envoyer un équipage chinois sur la Lune d'ici à 2030 puis d'y construire une base lunaire.



L'Etat-parti a injecté des milliards d'euros dans son programme spatial afin de rattraper les Etats-Unis et la Russie, alimentant son objectif de devenir la plus grande puissance technologique mondiale.



Malgré des développements à un rythme "impressionnant", la Chine "accuse toujours un retard certain sur les Etats-Unis", note Marc Julienne, directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales (IFRI).



Mais le président américain Donald Trump "pourrait toutefois apporter un certain avantage à Pékin en réduisant les budgets consacrés à la recherche et à certains programmes" spatiaux américains, ajoute l'expert.



Point d'orgue du programme spatial chinois, la station Tiangong, dont le module central a été lancé en 2021, est occupée par des équipes de trois astronautes renouvelées tous les six mois.



La précédente mission, Shenzhou-19, doit s'achever le 29 avril.



- Astronaute étranger -



La nouvelle équipe poursuivra notamment des expériences en physique et sur les sciences de la vie, et devra également installer des dispositifs de protection contre les débris spatiaux.



Elle embarquera pour la première fois des planaires, des vers plats aquatiques connus pour leurs capacités de régénération.



"Les résultats pourraient contribuer à résoudre les problèmes liés aux blessures subies en milieu spatial", a précisé Lin Xiqiang.



La Chine est exclue de la Station spatiale internationale depuis 2011, date à laquelle les États-Unis ont interdit à la NASA de collaborer avec Pékin.



Pékin cherche depuis à rallier d'autres pays à son programme spatial.



En février, la Chine et le Pakistan ont ainsi signé un accord ouvrant la voie à l'arrivée du premier astronaute étranger à bord de la station spatiale Tiangong.



A l'issue de ce processus, "deux astronautes pakistanais seront sélectionnés pour venir en Chine suivre un entraînement", a confirmé mercredi la CMSA.