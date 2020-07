La Chillerie, organisatrice de soirée, toujours plus engagée

TAHITI, le 28 juillet 2020 - L’association baptisée La Chillerie est née il y a deux ans pour organiser une soirée. Depuis, le groupe s’est consolidé. À la veille de son deuxième anniversaire, et en attendant de voir sa liste d’adhérents s’allonger, La communauté s’engage.



« On est un groupe d’amis aux univers propres, réunis autour d’un projet associatif ", décrit La Chillerie. Le projet consiste à " organiser des soirées comme on aime, avec de la musique qu’on aime", mais aussi "à soutenir d’autres associations engagées ", à " agir dans un souci d’impacts social et environnemental positifs ". Ils ont par exemple participé au premier ramassage de déchets dans le cadre du projet Fa’aora de Oceania.



" Ils " c’est : le bureau (il y a huit membres fondateurs), mais également les sympathisants (une cinquantaine) qui sont vivement encouragés à suivre le mouvement et " mettre la main à la pâte ". " On est tous là pour s’entraider ."



L’aventure a démarré le 13 juillet 2018, un groupe d’amis s’est réuni pour organiser une soirée, quartier du commerce. L’événement intitulé "La Casa de Party" s’inspirait de l’univers de la série "La Casa de papel".



Le succès a été au rendez-vous et a encouragé l’équipe à suivre sur sa lancée. " Par la suite, on a organisé d’autres événements, pour nous ou pour d’autres, mais en restant une association. Ce qui nous motive, ce n’est pas l’argent, on a tous des boulots par ailleurs ." Ils sont architecte, directeur artistique, maçon…



L’humain, l’éthique, les échanges



Les valeurs qui fondent La Chillerie sont " l’humain, la communauté, l’éthique, les échanges ". Le groupe explique : " On veut surtout créer du lien social et faire avancer les choses. Il faut qu’il y ait du sens dans la création de nos événements ". Dans cette optique, lorsque La Chillerie fera payer ses entrées, elle reversera dorénavant une partie des fonds à une association de son choix.



Parmi leurs missions associatives, ils créent, diffusent et assurent la promotion de la musique électronique. Lors des soirées, ils sortent " du carcan de la musique électronique ", s’exprimant en tant qu’artistes à part entière. L’intérêt, au-delà de l’aspect artistique, est de mutualiser les moyens de production et de promotion. À la recherche de nouveaux partenaires, le groupe tisse des liens avec des communautés en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe…



Participer à L’Amesterdam dance event en 2021



Parmi les projets, des membres de La Chillerie espèrent participer à l‘Amesterdam dance event (ADE) en octobre 2021. Il s’agit du plus grand événement de musque électronique au monde. Les visiteurs peuvent découvrir les nouvelles tendances, les nouveaux équipements, ils peuvent suivre des formations, rencontrer des professionnels du secteur, réfléchir à l’impact écologique de leurs activités...



À leur retour, les membres de La Chillerie qui auront bénéficié de ce séjour mettront à profit leurs expériences, toujours dans un souci d’échange et de partage.