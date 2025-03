La Central Classic Golf à l’honneur

Tahiti, le 24 mars 2025 - Ce week-end avait lieu la 35e édition du célèbre Classic Central Golf, une compétition qui se déroule chaque année au golf de Atimaono. Avec 116 participants, hommes et femmes, ce rendez-vous récurrent des amoureux de la petite balle a encore une fois connu un franc succès. En 1re série, chez les hommes, c’est Jean-François Cazaux qui s’est imposé, tandis que chez les femmes, c’est Rarau Taerea-Pani qui finit première au classement brut.



35e édition. C’est une longévité qui fait plaisir à voir. Cela prouve que le Classic Central Golf est une compétition privilégiée par tous les golfeurs et golfeuses du Fenua. Comptant pour le championnat de Polynésie, elle a encore une fois, ce week-end de fin mars, rassemblé énormément de monde. 116 participants se sont retrouvés sur les greens du golf de Atimaono, à Papara, pour “swinger” pendant deux journées. Compétition individuelle, le Classic Central Golf rassemble les hommes et les dames des 1re et 2e séries sur deux formules de jeu : le stroke play, où tous les coups joués entre le départ du trou numéro 1 et le putt final du 18 sont comptabilisés, et le Stableford, qui consiste à marquer des points en fonction du nombre de coups joués par rapport au par sur chaque trou.



En 1re série et évoluant en stroke play, c’est le pensionnaire du club Fun Golf, Jean-François Cazaux, qui s’est distingué dès la première journée du samedi. Avec un score de 71, il a réitéré sa performance dès le lendemain avec le même score. Avec un total de 142, il devance son coéquipier chez Fun Golf, Tuaraina Tamata, de 8 points. Chez les femmes, c’est Rarau Taerea-Pani qui se place en tête du classement. Pour cette habituée du circuit, la compétition s’est déroulée de la plus belle des manières puisque, avec un score de 82 le premier jour et de 84 le deuxième, elle domine sa catégorie avec un total de 166 points contre 171 pour sa dauphine et membre du même club de Fei Pei, Tehani Giau.



Une compétition qui aura encore tenu toutes ses promesses et qui promet de perdurer encore longtemps.