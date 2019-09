La Calédonie brille en brut, Tahiti en net

PAPEETE, le 24 septembre 2019 - Le Tahiti Golf Open International a débuté ce lundi par la compétition par équipe. La Nouvelle-Calédonie s’impose en brut alors que Tahiti s’impose en net. La compétition individuelle est prévue de mardi à vendredi au Moorea Green Pearl Golf Course.



La Calédonie a remporté la compétition par équipe du Tahiti Golf Open International dans la catégorie brut. L’équipe calédonienne était composée de Ugo Ottogalli (pro), Morgan Dufour, Hugo Chichery et Djaïa Darrason. La deuxième place est occupée par une équipe tahitienne composée de Jérémie Decian (pro), Flavia Reid-Amaru, Rudy Wohler et Alain Ateo. La troisième place est également pour une équipe tahitienne, composée de Kirianu Blais, Maggy Dury, Gilles Rouvray et Jean-Benoît Pedeutour. Pas moins de 36 équipes de quatre joueurs figurent au classement final brut, chaque équipe intégrant un joueur professionnel et trois joueurs amateurs.



Dans la catégorie net, c’est l’équipe tahitienne, menée par Jérémie Decian (pro), qui s’impose devant l’équipe menée par le golfeur australien Young Hyun Kim (pro), associé à Tuhiva Taiarui, Jean Moe Taiarui et Solange Goussaud. En troisième position, on retrouve l’équipe menée par un autre australien, Adam Burdett (pro), associé à Brian Lefèvre, Brices Champes et Olivier Revel.



La compétition se poursuit jusqu’à vendredi avec le tournoi individuel prévu sur quatre jours. Quatre-vingts joueurs et joueuses s’affronteront sur le parcours de 18 trous, aussi superbe qu’exigeant, du Moorea Green Pearl Golf Course de Temae. SB/FPG