

La Cagous à deux matchs d'une qualification au mondial

Tahiti, le 25 mars 2026 - Le défi semble impossible mais le rêve est immense : la Nouvelle-Calédonie, 150e au classement mondial de la Fifa, pourrait se qualifier pour le Mondial-2026 de football si elle bat en barrage la Jamaïque vendredi puis la RD Congo mardi à Guadalajara, au Mexique.



Les Néo-Calédoniens, reconnus par la Fifa depuis 2004 et qui peuvent à ce titre participer aux qualifications pour la Coupe du monde, pourraient bénéficier de l'élargissement de la compétition de 32 à 48 nations pour participer au premier Mondial de leur histoire aux États-Unis, Canada et Mexique (11 juin - 19 juillet).



Sur le papier, l'exploit semble quasi irréalisable pour les hommes de Johann Sidaner. La plupart jouent en National 3, la cinquième division du football français, ou dans le championnat local, qui n'a repris qu'il y a quelques semaines après un arrêt forcé à la suite des violences qui ont profondément fragilisé l'archipel en 2024.



La Jamaïque, 70e nation mondiale, possède, elle, dans ses rangs des joueurs évoluant dans les plus grands championnats du monde, à l'image de l'ailier Leon Bailey (Aston Villa) et du défenseur Ethan Pinnock (Brentford) en Premier League. Les “Reggae Boyz” ont aussi l'avantage d'avoir déjà participé à une Coupe du monde, en 1998 en France.



“Infiniment lointain”



“Aujourd'hui, la pression est plus sur la Jamaïque. Nous, on a tout à gagner”, positive Antoine Kombouaré, figure du football kanak et actuel entraîneur du Paris FC. “Sur un match, tout peut arriver, il peut y avoir un carton rouge d'entrée pour un joueur jamaïcain. Donc il faut rester calme”, précise le technicien dans un entretien à l'AFP. “C'est une aventure assez exceptionnelle que notre sélection est en train de vivre. C'est énorme, encore plus quand on vient de l'infiniment lointain”, poursuit-il avec enthousiasme.



Pour ce barrage contre la Jamaïque, les Cagous – surnom qui fait référence à un oiseau endémique de Nouvelle-Calédonie, inapte au vol – bénéficient d'un renfort de taille en la présence d'Angelo Fulgini. L'ancien Lensois, ex-international Espoir, a opté pour le maillot néo-calédonien l'an dernier et devrait jouer son premier match en sélection à l'occasion de ce barrage. “C'est un garçon qui va nous apporter beaucoup en termes d'expérience, et qui est capable encore d'être décisif”, raconte Antoine Kombouaré. Depuis son arrivée cette saison à Al-Taawoun, dans le championnat saoudien, le milieu offensif de 29 ans prêté par Lens a marqué trois buts en 22 matches.



Il y a un an, les Néo-Calédoniens avaient manqué la qualification directe en s'inclinant contre la Nouvelle-Zélande (3-0) en finale des qualifications de la zone Océanie. S'ils battent la Jamaïque vendredi, les Cagous devront signer un autre exploit quatre jours plus tard contre la République démocratique du Congo, 48e au classement Fifa, et qui s'avance en favorite dans ce match à 3 pour décrocher la dernière place du groupe K de la Coupe du monde et affronter le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan, cet été.

Rédigé par AFP le Mercredi 25 Mars 2026 à 16:02 | Lu 193 fois



