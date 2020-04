La CPS à plein régime

Autre demande récurrente pour les agents de la CPS, celle des modalités exactes du report de paiement des charges patronales. Un doute subsistait toujours vendredi au sein de la Caisse sur le choix des secteurs prioritaires concernés par la mesure. Mais si le Pays avait dans un premier temps annoncé que ce report ne concernerait que certains secteurs en panne d’activité, on confirmait vendredi après-midi côté gouvernement que c’est bien l’ensemble des entreprises qui pouvaient finalement bénéficier du report.



Mais en plus de ses activités habituelles, la CPS s’occupe également du dernier maillon du dispositif de sauvegarde économique mis en place par le Pays en raison de la crise liée au coronavirus. Le collectif budgétaire massif voté le 27 mars dernier à l’assemblée est venu abonder les fonds d’actions sociaux des régimes des salariés et des non salariés. Et ces deux fonds vont permettre le versement de l’indemnité de solidarité pour les patentés privés d’activité et du revenu exceptionnel de solidarité pour les salariés en suspension de leur contrat de travail. À partir des informations transmises par les cellules de crise économiques au Séfi et à la CCISM et des numéros DN des ressortissants, c’est la CPS qui va s’occuper du versement des revenus et indemnités de 100 000 Fcfp aux salariés et patentés.