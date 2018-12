La CFDT devient le premier syndicat français, la CGT reste en tête dans la fonction publique

Paris, France | AFP | mardi 10/12/2018 - La CFDT est devenue le premier syndicat français, public et privé confondus, à l'issue des élections professionnelles dans la fonction publique, où la CGT a conservé sa première place, selon des résultats officiels provisoires publiés mardi.



La CGT reste première dans la fonction publique dans son ensemble (État, hospitalière, territoriale) avec 21,8% des suffrages, suivie par la CFDT (19%) et FO (18,1%).

"C'est historique: la CFDT devient le 1er syndicat en France, public et privé confondus", a twitté M. Berger. La CFDT, qui occupait déjà la première place dans le privé, devance donc désormais aussi la CGT en comptant le public.

De son côté, FO reste "1ère dans la #Fonctionpublique de l'État et conquiert la seconde place dans la Fonction publique hospitalière", a twitté son secrétaire général Yves Veyrier.

Lancées il y a deux semaines pour les agents votant par voie électronique, avant un vote à l'urne qui s'est tenu le 6 décembre, les élections professionnelles dans la fonction publique concernent quelque 5,2 millions d'agents.

Elles ont connu une baisse historique de la participation, passant symboliquement sous la barre des 50% (49,9%), en retrait de 2,9 points par rapport à 2014.

En raison de ce recul, les organisations baissent en voix, "la CGT a perdu 78.500 voix par rapport à 2014 et la CFDT 47.620", a précisé le secrétaire d'État à la Fonction publique Olivier Dussopt, en présentant les résultats à la presse.

Au total, par rapport à 2014, la CGT a baissé de 1,3 point et la CFDT de 0,3 point.