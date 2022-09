La CCISM veut booster l'export des PME et TPE

Tahiti, le 8 septembre 2022 – La Chambre des commerces, de l'industrie, des services et des métiers (CCISM) promeut l'export et présente son nouveau projet dédié à l'internationalisation des entreprises de Polynésie : l'Accélérateur Export. La première promotion de ce nouveau programme a été présentée jeudi matin dans le hall de la CCISM.



En collaboration avec la Team Business France, Entreprise Europe Network et avec la participation de Tahiti Transit, Air Tahiti Nui Cargo, Sofidep et Eurohiti, la CCISM met en place un dispositif d'accompagnement sur neuf mois (de septembre 2022 à mai 2023), l'Accélérateur Export. Le principal objectif est de développer le marché de l'export et le commerce international en Polynésie française. La CCISM y voit une manière ambitieuse d'accroître l'influence des produits locaux à l'étranger et de permettre aux entreprises locales de se projeter à l'échelle internationale.



Les entreprises ayant souhaité rejoindre le programme ont été soumises à une sélection à partir des critères suivants : présenter un dossier solide, être présent et influent sur le marché local, promouvoir son produit à l'étranger de manière durable et certifier de la maturité de son entreprise. De plus, pour être éligible, les entreprises candidates de cette première promotion doivent être des TPE (Très petite entreprise) ou des PME (petite et moyenne entreprise) primo exportatrice ou déjà internationalisée, dont la ligne de production est localisée au fenua.



A l'issue de cette sélection, trois entreprises sont sorties du lot : Tahiti Candles, la Conserverie de Tahiti et la Distillerie Avatea Tahiti. Pour les représentants des entreprises retenues, l'Accélérateur Export constitue une opportunité de suivre une formation, de développer une stratégie, d'obtenir des contacts extérieurs et de pouvoir y effectuer des missions opérationnelles. Leur motivation commune a été d'accentuer et de revaloriser, à l'étranger, l'attrait pour les produits locaux, notamment dans le secteur de l'artisanat et de l'agro-alimentaire.





Par ailleurs, des étudiants du BTS Commerce Internationale de La Mennais étaient également présents, dans le cadre de leur cursus scolaire. Ils sont à l'origine de l'association Eurohiti et soutiennent activement le projet de l'Accélérateur Export.



