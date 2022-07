La CCISM ouvre une antenne à la Presqu'île

Tahiti, le 11 juillet 2022 - Une antenne de la CCISM s'installe dans les locaux du siège de la Communauté de communes Terehēamanu, à Taravao - Afaahiti. Les chefs d'entreprise et porteurs de projets pourront y rencontrer des conseillers pour les accompagner. Une permanence aura lieu au moins une fois par mois.



Une antenne de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ouvre à la Presqu'île. Installée dans les locaux du siège de la Communauté de communes Terehēamanu, à Taravao - Afaahiti, elle a pour but de "renforcer l’accessibilité des missions d’accompagnement et d’information auprès des chefs d’entreprise et porteurs de projet résidant à Papara, Teva i Uta, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est et Hitia’a o te Rā", indique un communiqué de la Chambre. Une convention de partenariat a été signée vendredi 8 juillet entre le président de la CCISM, Stéphane Chin Loy, et le président de la Communauté de communes Terehēamanu, Tearii Te Moana Alpha.



En mettant en place des permanences décentralisées, la CCISM veut assurer un service de proximité auprès de l'ensemble de la population. Avec la création de cette antenne, "nous réaffirmons une nouvelle fois notre volonté d’être au plus près de nos ressortissants et renforçons nos initiatives de proximité résolument tournées vers nos chefs d’entreprise et nos porteurs de projet pour les accompagner dans la concrétisation de leur projet d’entreprise, leurs démarches et leur développement", a expliqué Stéphane Chin Loy lors de la signature de la convention.



Jusqu'à présent, la CCISM organisait des permanences dans la salle des mariages de la mairie de Taravao. Dorénavant, elle dispose donc d'un bureau dédié. Les chefs d'entreprise et porteurs de projet pourront rencontrer sur place des conseillers pour les informer et les orienter sur les dispositifs d’aides existants et les formations proposées par la CCISM, mais aussi pour leur apporter un suivi personnalisé. Ils trouveront également sur place les commodités dont ils peuvent avoir besoin (connexion internet, accès au photocopieur…).



Une permanence se tient au moins une fois par mois. Les prochaines auront lieu ce mercredi et le 20 juillet, de 8h à 12h et de 13h30 à 15h.