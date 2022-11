La Belgique de Courtois s'impose laborieusement face au Canada

Doha, Qatar | AFP | mercredi 23/11/2022 - La Belgique, froidement réaliste et sauvée par son gardien Thibaut Courtois, a remporté une victoire laborieuse (1-0) face à un Canada impétueux mais maladroit, prenant ainsi la tête du groupe F de ce Mondial-2022.



La rencontre a effectivement été largement dominée par les "Canucks" qui auraient pu mener au score dès la 11e minute si Alphonso Davies avait mieux tiré un penalty consécutif à une faute de main de Yannick Carrasco.



Courtois, lauréat du Trophée Yachine du meilleur gardien en octobre, a alors parfaitement justifié son statut en se couchant rapidement sur la frappe du joueur du Bayern Munich.



Difficile de croire que les 40.432 spectateurs du stade Ahmed bin Ali ont assisté à une rencontre opposant la deuxième nation au classement Fifa, troisième de la Coupe du monde 2018, à une équipe inexpérimentée, seulement 41e mondiale...



Mais au final, le résultat permet à Eden Hazard et ses équipiers de prendre seuls la tête du groupe F, après le match nul plus tôt dans la journée entre le Maroc et les vice-champions du monde croates (0-0).



Le portier du Real Madrid a été le meilleur Belge, en intervenant à quelques reprises (8e, 16e, 52e, 82e) et en faisant montre d'un très bon jeu au pied. Un constat révélateur des difficultés rencontrées par ses coéquipiers, à l'image de Kevin De Bruyne, pris en tenaille en milieu de terrain et privé de ballons au point de régulièrement montrer d'ostensibles signes de dépit.



But de Batshuayi



Et si la Belgique aurait pu s'estimer heureuse de ne pas être menée au score, elle s'en sortait encore mieux en ouvrant le score avant le retour aux vestiaires.



Aligné en pointe pour pallier l'absence de Romelu Lukaku (convalescent suite à une blessure à la cuisse), Michy Batshuayi a inscrit son 27e but en équipe nationale (49 sélections), parfaitement lancé dans l'axe par un long ballon de Toby Alderweireld (44e).



Ce but aurait pu assommer Atiba Hutchison et ses équipiers. Mais, même logiquement émoussés par leur débauche d'énergie des 45 premières minutes, les Nord-Américains ont continué à poser problème à leurs opposants.



Les courses rapides de Tajon Buchanan (qui évolue en Belgique, au Club Bruges), Jonathan David et Alphonso Davies mettaient en évidence le manque de vitesse des défenseurs belges, Jan Vertonghen (35 ans) ou Toby Alderweireld (33) n'ayant visiblement plus leurs jambes de vingt ans.



La défense belge en a souvent eu plein les pieds, seulement soulagée par les imprécisions techniques de Canadiens dans le dernier geste.



"On est moins forts qu'en 2018", avait prévenu Eden Hazard avant la rencontre. Son avis n'aura sans doute pas changé au terme de cette première rencontre.