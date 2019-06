La Banque de Tahiti change de directeur et d’actionnaire

Après dix ans en Polynésie, comment percevez-vous l’évolution de l’économie locale ?



« L’embellie que nous connaissons aujourd’hui est liée à l’évolution très favorable de l’économie du territoire. Depuis fin 2015 et début 2016, la stabilité politique, composante essentielle d’une évolution économique, a permis que les projets des entrepreneurs privés ressortent des cartons. L’évolution favorable du tourisme, qui est l’un des moteurs de l’économie polynésienne, a permis de générer à nouveau des emplois. C’est à dire qu’il n’y a plus de destructions d’emplois. Ceci permet de faire revivre des activités périphériques comme l’excursion, la restauration, etc… Et tout ça a des retombées favorables sur la consommation des ménages, qui est le premier moteur de l’économie polynésienne. De notre côté, on le constate avec une forte progression des stocks de crédits et des crédits à l’habitation notamment. »



Dans quel état d’esprit quittez vous ce poste de directeur de la Banque de Tahiti ?



« J’ai passé dix ans dans ce pays. Je suis arrivé le 2 janvier 2009. J’ai beaucoup appris au contact de la culture et des cultures polynésiennes, ainsi qu’au contact de mes collaborateurs. Et j’ai l’impression d’être devenu meilleur au contact de ces cultures. Je suis très heureux d’assurer cette transition avec Frédéric Panigot dans ces conditions. Au delà d’être un grand professionnel, j’ai cru déceler en lui la capacité d’humilité qui me semble absolument nécessaire pour comprendre ce pays, s’y adapter et réussir avec la Banque de Tahiti. La banque va ressortir renforcée de ces évolutions, encore plus ambitieuse, combattive et avec plus de moyens. »