La BPCO, l'autre grande maladie du tabac

"Tousser n'est pas normal, cracher n'est pas normal, être trop essoufflé n'est pas normal non plus. Cela peut être des premiers signes d'alerte. Il ne faut pas les sous-estimer et il est primordial d'aller consulter un médecin", explique le Dr Pablo Ferrer, à l'occasion de la Journée mondiale de la BPCO ce mercredi 20 novembre, dans un stand installé sous le fare pote dans les jardins de la mairie de Papeete.



Pour le pneumologue, il est essentiel de détecter le plus précocement possible cette maladie sournoise et silencieuse, qui entraîne la mort de 17 000 personnes par an en France. Pour cela, à l'occasion de cette journée mondiale, après un questionnaire de santé, le praticien proposait au public un test de dépistage, gratuit et très simple, de mesure du souffle par un spiromètre (dispositif de mesure des volumes et débits). En fonction des résultats, le spécialiste peut faire un premier diagnostic, qui pourra être suivi plus tard si besoin par des scanners ou autres...



Fumeur depuis une vingtaine d'années, Bruno est venu faire le test ce matin comme il l'avait fait l'année dernière. Si l'an dernier, les résultats étaient limites, ils montrent clairement cette année qu'il faut qu'il arrête de fumer. "C'est clair qu'il est grand temps que j'arrête rapidement", lance Bruno, conscient des conséquences néfastes du tabac sur sa santé et des risques qu'il a pris. Car effectivement, la BPCO est une maladie irréversible.

Le traitement sera évidemment différent selon le stade de gravité de la maladie, mais la première chose à faire reste l'arrêt immédiat et complet de la consommation de tabac.