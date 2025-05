La 5e édition du Tauati Swimrun de Moorea très attendue

Tahiti, le 19 mai 2025 - Créé en 2019, le Swimrun de Moorea connaîtra sa cinquième édition ce dimanche 25 mai 2025. Un événement qui, chaque année, prend de plus en plus de place dans le paysage du sport nature en Polynésie. Organisé par la MOZteam, ce swimrun connaît des évolutions perpétuelles qui le rendent unique. Dans la pure tradition du sport, vecteur de valeurs d’entraide et d’inclusion, une course solidaire sera organisée en parallèle des deux parcours, qui, eux aussi, vont faire peau neuve. Une véritable fête du sport, dans un esprit toujours aussi convivial et familial.



Dimanche matin, à 9 heures, 400 swimrunners seront présents sur le Tauati Ferry, prêts à sauter dans le lagon cristallin de la baie de Cook pour se lancer dans l’une des aventures les plus incroyables de Polynésie : la Tauati Ferry Swimrun de Moorea. Cette course a été créée il y a six ans par quatre amis désireux de faire découvrir un sport peu connu à l’époque, mais qui deviendra une référence au Fenua : le swimrun. “On est des amoureux de notre île, de sa nature, de ses lagons, et on y pratique depuis longtemps des sports en lien avec nos valeurs, comme la course à pied, le vélo ou la natation. Nous nous sommes d’abord engagés auprès du VSOP pour aider à la mise en place des courses Xterra sur l’île Sœur, et c’est vrai que la discipline du swimrun nous a très vite séduits : plus abordable et adaptée à notre environnement, nous avons décidé de lancer le premier Swimrun de Moorea en 2019. Et depuis, nous vivons une magnifique aventure quand on voit l’intérêt que portent les gens à cet événement et le respect qu’il y a entre les athlètes et la nature.” Étienne Houot, le président de l’association, est ravi de voir que cette discipline s’est développée au-delà de Moorea : “Quand on voit les clubs et les compétitions qui ont pris place dans le paysage polynésien, on est vraiment contents d’avoir cru en ce sport, qui correspond totalement à notre géographie, nos îles et nos lagons.”



Deux parcours relookés



Une cinquième édition new-look, qui se veut plus relevée, mais qui garde son esprit festif, volonté d’une amitié qui lie Thomas, Étienne, Franck et Jérôme depuis des années : “On évolue chaque année, mais on veut que cette course garde cet état d’esprit de convivialité, d’entraide et de partage, pour que les participants gardent un souvenir impérissable de ce moment. Cette année, on va mettre un DJ sur le ferry, on va lancer des fumigènes roses et bleus. Un vrai moment d’effort, mais aussi une belle fête pour tous.”



Entre un départ unique et une arrivée symbolique, matérialisée par la cloche ayant marqué l’une des premières liaisons par ferry entre Tahiti et Moorea, que devront faire retentir les binômes, les participants devront fournir beaucoup d’efforts sur les deux parcours proposés. Exit le parcours S : seuls les formats M et XL sont proposés, avec une petite rallonge. “Initialement prévu sur 35 km, nous avons rallongé un peu le parcours XL de 7 km pour cette édition, en ajoutant l’ascension de la Montagne magique à Papetoai. Juste après la traversée de la baie d’Opunohu, les binômes devront aller chercher le sommet situé à 180 mètres d’altitude. Mais je pense que lorsqu’ils arriveront, la vue incroyable qui les attend leur redonnera de l’énergie pour la fin du parcours.”



Idem pour le deuxième parcours, qui prend un peu plus d’ampleur : “On est donc passés sur un format M de 16 km (sept sections de natation représentant 3 km, et sept sections de course à pied équivalant à 13 km), en rallongeant avec une section trail du côté de Paopao. Mais ça n’a fait peur à personne, puisque, en 45 minutes, toutes les places avaient été réservées.”



Des nouveautés qui ne bouleversent pas les classiques de cette course : “Pour le XL, on aura toujours le passage par le ferry en baie d’Opunohu, où les nageurs remontent à bord par une échelle pour resauter dans le lagon.”



Un mélange de traditions et de nouveautés qui séduit de plus en plus de binômes venus de l’extérieur. Quatre équipes étrangères seront présentes, dont un duo français venant de Norvège – le choc climatique risque d’être surprenant pour eux. Il y aura aussi Tic et Tac, duo féminin récemment vainqueur du Swimrun Volvic de Nouméa, qui fait le déplacement grâce au partenariat mis en place entre la MOZteam, Aircalin et le Swimrun Yaté de Nouvelle-Calédonie : “On a mis en place ce partenariat pour permettre aux vainqueurs de chaque catégorie de participer aux deux courses. C’est un lien fort qui s’est installé et tout le monde y gagne.”



Une course solidaire au programme



Pour Étienne Houot, cet événement ne serait pas totalement à l’image des quatre amis si la valeur inclusive du sport n’était pas présente : “On a voulu intégrer une course solidaire, car pour nous, il était important de faire découvrir le swimrun à un public qui n’a pas la chance de le pratiquer. Avant l’arrivée des courses sur le village d’arrivée à Temae, on va mettre en place une petite initiation, avec la participation des nageurs du club Moorea Natation, qui accompagneront un public prioritaire dans l’apprentissage de cette discipline. On aura des personnes en situation de handicap ou atteintes de problèmes de santé, des enfants qui, malheureusement, n’ont pas la possibilité de pratiquer pour diverses raisons et qui, grâce à cette initiative, pourront participer à l’événement et sonneront aussi la cloche symbolique de cette course.”



Alliant sport, nature, respect et convivialité, cette course s’ancre totalement dans les valeurs véhiculées en Polynésie et va sûrement s’inscrire dans la durée, pour le plus grand bonheur de tous.