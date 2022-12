La 3e étoile leur tend les bras

L’équipe de France de football a remporté mercredi la demi-finale de la Coupe du monde contre le Maroc, 2 buts à 0. Cette victoire leur permet d’être candidat à leur propre succession lors de la finale contre l’Argentine ce dimanche à 5 heures. Un duel qui promet d’être explosif.



En s’imposant 2-0 contre le Maroc mercredi, l’Equipe de France a gagné le droit de défendre son titre lors de la finale de la Coupe du monde, prévue dimanche matin. Les Bleus ont triomphé d’une accrocheuse équipe du Maroc au terme de la demi-finale. Les hommes de Didier Deschamps ont longtemps souffert sans jamais rompre, notamment grâce à un Antoine Griezmann des grands jours et un Hugo Lloris toujours aussi décisif dans les matchs couperets. A Papeete, un grand nombre de fans du ballon rond s’étaient réuni au restaurant les 3 Brasseurs pour supporter les joueurs français.



“Un match avec du suspense”



“C’était un match très disputé, les Marocains ont su nous accrocher pendant la quasi-totalité du match. Il y avait beaucoup de suspense”, confie Sébastien, venu supporter son équipe au restaurant les 3 Brasseurs à Papeete, “ça aurait même pu en être autrement si on n'avait pas marqué au début”.

Effectivement, les Bleus ont su démarrer en trombe avec une magnifique reprise de volée de l’arrière gauche français Theo Hernandez, à la cinquième minute. “La façon dont il a sauté pour reprendre la balle qui était vraiment haute, c’est magistral. Un but magique dont on se souviendra” raconte Romain, un autre supporteur venu assister au match. Mais l’euphorie fut de courte durée pour les joueurs tricolores, car les Marocains vexés ont par la suite voulu montrer qu’ils n’étaient pas arrivés à ce stade de la compétition par hasard. Pendant 75 minutes, ils n’ont cessé de pousser les Bleus dans leurs retranchements avec notamment leur trio d’attaquant Boufal -En Nesryi – Ziyech qui ont fait mal à la défense française. Mais les Lions de l’Atlas ont malgré tout rompu à la 79e minute, avec un but chanceux de Randal Kolo Muani sur son deuxième ballon, qui tel un vrai renard a scellé le sort des Marocains en reprenant une frappe détournée de Mbappé dans la surface.



Griezmann, homme du match



Privé d’Adrien Rabiot et de Dayot Upamecano, Didier Deschamps a dû modifier son onze type pour ce match. A leur place, le sélectionneur français a choisi de titulariser Youssouf Fofana au milieu du terrain et Ibrahima Konaté en défense centrale. Un choix payant, puisque le défenseur de Liverpool s’est montré intraitable dans toutes ses interventions en écœurant les attaquants marocains. À noter également les superbes performances d’Hugo Lloris, qui comme contre les Anglais a sauvé la nation grâce à ses parades fantastiques sur sa ligne de but et de Raphael Varane, qui comme son acolyte de la charnière central, a été très solide. Mais celui qui a fait vibrer par son génie le stade quatari, c’est bien sur Antoine Griezmann. Le Madrilène était partout, à la récupération, à la passe, au marquage, il fut un véritable poison entre les lignes. C'est son appel de balle qui est à l'origine du premier but tricolore. Il fût très logiquement élu Homme du match à l’issue de la rencontre.



La joie des supporteurs à Papeete



La plupart des bars et des restaurants de Papeete débordaient de fans de football mercredi matin. Le restaurant Les 3 Brasseurs à Papeete, habituel lieu de rencontre des supporteurs, n’a pas fait exception à la règle. Plus de 300 personnes étaient ainsi massées devant les écrans installés pour l’occasion. Tous les ingrédients étaient réunis pour une ambiance de folie et une ferveur indescriptible. “L’ambiance est superbe, les gens sont super joyeux, c’est vraiment un plaisir d’assister au match ici en Polynésie” clame Hugo, qui n’a pas hésité à mettre entre parenthèses quelques heures ses vacances en famille pour venir assister au match. C'est au son du coup de sifflet final que, dans un même cri, les supporteurs ont exulté. Pendant de nombreuses minutes, la Marseillaise fut chantée à pleins poumons. Et pour la plupart, fin de match ne rime pas avec fin de la fête, “On est en finale, c’est génial ! On va quand même rester fêter la victoire, la journée ne fait que commencer” affirme Sébastien. Pour les Bleus, le répit sera de courte durée, car ils auront la lourde tâche de défendre leur titre dimanche contre l’Argentine, pour, pourquoi pas, accrocher une troisième étoile au maillot tricolore.