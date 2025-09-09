

La 3e édition du Te ahi toa revient le week-end prochain

Tahiti, le 5 octobre 225 - Créée en 2023 par Tamatea Ondicolberry, champion de Polynésie et professeur de danse du feu, la compétition Te ahi toa revient pour un nouveau rendez-vous culturel et sportif. Dans le cadre majestueux du marae ‘Ārahurahu, la 3ᵉ édition, qui se déroulera vendredi 10 et samedi 11 octobre, promet une expérience unique où se mêlent tradition, performance et transmission intergénérationnelle.



C’est le retour du grand concours de danse du feu, Te ahi toa. Vendredi prochain, la relève entrera en action avec les catégories Tama (6-11 ans) et Taure’a (12-17 ans). Le lendemain, samedi 11 octobre, place aux catégories Toa et Aito (adultes intermédiaires et professionnels), avec en nouveauté l’entrée en scène de la catégorie groupe ouverte à tous à partir de 6 ans.



L’édition précédente avait rassemblé 35 participants (dont 22 âgés de moins de 18 ans) et plus de 600 spectateurs sur place, confirmant le succès grandissant de l’événement.



Plusieurs vainqueurs ont pu par la suite représenter la Polynésie lors du prestigieux World Fireknife Championships à Hawaii en mai 2025. Certains se sont mêmes illustrés, comme Mathias Svenson, vice-champion du monde en catégorie junior, et Haukea Moua, champion du monde en catégorie intermédiaire pour la deuxième année consécutive.



Pour cette 3ᵉ édition, Te ahi toa a l’honneur d’accueillir notamment Mikaele Oloa, quintuple champion du monde à Hawaii en tant que président du jury. Il sera épaulé par Hale Motu’apuaka, quadruple champion du monde, présent pour la deuxième année consécutive, et Haukea Moua, double champion du monde en catégorie intermédiaire.



Infos pratiques



Vendredi 10 et samedi 11 octobre 2025

À partir de 17 h 30

Au marae ‘Ārahurahu de Paea



Billetterie :

Catégorie 1 : 3 500 francs

Catégorie 2 : 2 500 francs



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 5 Octobre 2025 à 14:32




